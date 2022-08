El Barcelona tira la toalla por César Azpilicueta

César Azpilicueta no será azulgrana. El Chelsea ha torpedeado la operación, la nueva propiedad se ha descolgado pidiendo al Barça una cantidad fuera de mercado y todo hace indicar, según ha podido saber GOAL, que el navarro seguirá en Londres, presumiblemente con una propuesta de ampliación de contrato y quizá una mejora económica. La dirección deportiva del Barcelona intentó abordar su fichaje durante meses y aunque el defensa era una prioridad para Xavi Hernández, que siempre estuvo en contacto con él durante todo este tiempo, no se han podido dar las condiciones para cerrar su fichaje. El técnico del Barça tenía como grandes prioridades en este mercado fichar a Lewandowski, renovar a Dembélé y fichar a Azpilicueta. Verá cumplidos sus dos primeros deseos, pero se quedará sin 'Azpi'.

El Chelsea, inflexible: obstáculos, trabas y un "no" final

El Barça, que trasladó al jugador el interés y que negoció durante días su posible fichaje, no ha podido salvar el escollo de la nueva propiedad de los "blues". Todd Boehly, el nuevo dueño del Chelsea, decidió no vender a 'Azpi' bajo ningún concepto. Y a pesar de que el Barça no tiró la toalla e insistió varias veces por el navarro, el Chelsea no ha aflojado. Primero se descolgó reclamando un precio de traspaso por más dinero del que había pagado por el navarro en 2012 (8 millones de euros), una cantidad que el Barça consideró fuera de mercado. Después dio largas pidiendo al Barça tiempo para encontrar un sustituto en el mercado. Y finalmente, cuando el Barça tenía pensado insistir con una nueva oferta, se cerró en banda para retener a Azpilicueta. De hecho, el Chelsea no ha querido negociar bajo ningún concepto. Ni en forma de traspaso, ni cesión, ni incluso metiendo al defensa en ninguna operación de mercado, con diferentes jugadores azulgrana. El "no" del Chelsea ha sido tajante y esa postura inflexible ha terminado por minar la resistencia del Barça, que tenía la voluntad del jugdor de su parte, pero ha tenido que tirar la toalla y retirarse.

Carpeta cerrada para el Barça, nuevo contrato en Londres

A pesar del gran interés del Barça, según ha podido saber GOAL, la carpeta de 'Azpi' está ya cerrada para el Barça, que se mueve en otras direcciones en el mercado. La nueva propiedad del Chelsea se cerró en banda, no quiso vender a su capitán y hace días que le puso una oferta sobre la mesa para ampliar contrato. Xavi se queda así sin una de las piezas que pretendía para su Barça. Y Azpilicueta, que quería subirse en marcha al tren del Barça, ya sabe que se tendrá que quedar en Londres. Asunto zanjado.