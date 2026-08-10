Los clubes Barcelona y París Saint-Germain se preparan para afrontar unas negociaciones decisivas durante los próximos días en torno al traspaso del delantero español Ferran Torres a la capital francesa, después de que el jugador mostrara su deseo de abandonar el feudo del Camp Nou y marcharse a la liga francesa.

El diario español "Sport" señaló que las negociaciones podrían presentar grandes complicaciones ante la evidente diferencia entre la valoración que hace el Barcelona del jugador y el deseo del París Saint-Germain de aprovechar la cercanía del final de su contrato, que expira el 30 de junio de 2027, para conseguir una notable reducción en el precio solicitado.

El Barcelona se aferra a los 65 millones de euros

El club catalán exige una cantidad no inferior a 65 millones de euros a cambio de prescindir de los servicios de Torres, una suma con la que pretende financiar la contratación de uno o dos delanteros para cubrir el vacío que dejará la marcha del jugador español.

Y aunque el Barcelona no deseaba vender a Ferran antes de incorporar un sustituto adecuado, la decisión del jugador de marcharse empujó a la directiva a cambiar de postura y a entrar en negociaciones serias.

Los responsables del feudo del Camp Nou consideran, según "Sport", que la valoración solicitada se ajusta a los precios actuales del mercado para los delanteros, especialmente tras la destacada actuación que ofreció Torres en la última Copa del Mundo, que revalorizó de forma notable su cotización de mercado.

El París apuesta por el final del contrato

En cambio, el París Saint-Germain no piensa acercarse a la cantidad solicitada, apoyándose en el hecho de que el contrato del jugador expira dentro de una sola temporada, lo que le otorga una fuerte baza de presión en las negociaciones.

No obstante, el club parisino es consciente de que tendrá que presentar una oferta seria para iniciar las conversaciones sin tensar las relaciones con el club catalán.

La cotización de mercado actual de Ferran Torres asciende a unos 55 millones de euros, una cifra que el París Saint-Germain puede alcanzar mediante una fórmula que combine una cantidad fija y otra variable, la misma cantidad que el Barcelona pagó al Manchester City al incorporarlo, lo que significaría recuperar por completo la inversión.

La buena relación entre Deco y Campos

Los datos apuntan, según el diario, a que la excelente relación entre Deco, director deportivo del Barcelona, y Luis Campos, su homólogo en el París Saint-Germain, podría desempeñar un papel clave a la hora de acelerar las negociaciones y alcanzar un acuerdo en pocos días.