El Barcelona sigue manteniendo a Vesnik Asllani, delantero del Hoffenheim, dentro de su lista de opciones alternativas, ante la posible salida de Ferran Torres este verano.

El Barcelona aspira a renovar el contrato de Torres, que expira en el verano de 2027, en medio de un creciente interés por parte del París Saint-Germain por hacerse con sus servicios.

Torres se siente poco valorado dentro del Barcelona, debido a su escasa participación la temporada pasada, sumado al deseo del club de incorporar a Julián Álvarez.

El diario "Sport" señaló que Asllani desea vestir la camiseta blaugrana, pese a haber alcanzado fases avanzadas en sus negociaciones con el Leipzig.

Y aunque el futbolista de 23 años está cerca de cerrar su fichaje con el Leipzig, ha pedido un plazo adicional con la esperanza de recibir una oferta oficial del Barcelona, al que considera su destino preferido.

La dirección deportiva del Barça ve a Asllani como un recambio ideal para rotar en el ataque o como una prometedora apuesta de futuro, especialmente porque su cláusula de rescisión, de 29 millones de euros, se ajusta a la situación económica del club catalán.

El cierre de la operación está directamente ligado al capítulo de las salidas; Julián Álvarez sigue siendo el objetivo prioritario para la delantera, mientras que Asllani representa el recambio ideal en caso de que se marche Ferran Torres. Aun así, el Barcelona no descarta incorporar a Asllani incluso si Torres se queda, dado que su valor económico supone una rara oportunidad de inversión en el actual mercado de delanteros.

Asllani destaca por su capacidad para marcar con ambas piernas y posee un gran peligro en el juego aéreo. La temporada pasada la terminó en la Bundesliga con 10 goles y 7 asistencias.

El importe de la cláusula de rescisión (29 millones de euros) no representa un obstáculo para el Barcelona, ya que puede afrontarse sin necesidad de vender jugadores primero, tratando además de negociar para reducir esa cantidad.