El Barcelona rompe una tradición arraigada en el mercado del Dortmund

El nombre del Borussia Dortmund siempre ha estado asociado a la obtención de enormes beneficios por la venta de sus estrellas, hasta convertirse en uno de los modelos europeos más destacados en descubrir talentos, desarrollarlos y luego venderlos por sumas cuantiosas. Desde Dembélé hasta Bellingham, pasando por Sancho, Haaland y Aubameyang, el Dortmund se ha acostumbrado a multiplicar sus inversiones y convertir a sus jugadores en fichajes históricos.

Sin embargo, el traspaso de Karim Adeyemi al Barcelona resultó completamente diferente, ya que el club alemán obtuvo un beneficio limitado en comparación con lo habitual durante los últimos años, apartándose así de la norma que forjó su reputación en el mercado de fichajes, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

El Barcelona anunció oficialmente el pasado jueves la incorporación del alemán Karim Adeyemi (24 años), procedente del Borussia Dortmund. El club catalán pagó 22 millones de euros como cantidad fija, además de otros 7 millones de euros en variables, hasta alcanzar un valor total de la operación de 29 millones de euros.

Y a pesar de que el Dortmund prefirió vender al jugador un año antes de que finalizara su contrato en lugar de perderlo gratis, la operación no le reportó al club alemán el margen de beneficio por el que es conocido. En el verano de 2022, el Borussia Dortmund pagó 30 millones de euros para incorporar a Adeyemi desde el Red Bull Salzburgo, lo que significa que el club no obtuvo beneficios netos de la operación, sino que se limitó a reducir sus pérdidas económicas.

Dembélé, el traspaso que marcó la diferencia

El traspaso de Ousmane Dembélé sigue siendo una de las mayores ventas de la historia del Borussia Dortmund.

En 2016, el club alemán incorporó al extremo francés desde el Rennes por tan solo 15 millones de euros, antes de venderlo al Barcelona en el verano de 2017 por 135 millones de euros, incluidas las primas.

De esta manera, el Dortmund obtuvo un beneficio de 120 millones de euros en tan solo un año.

Bellingham, una inversión histórica

En el verano de 2020, el Borussia Dortmund pagó 29 millones de libras esterlinas para fichar a Jude Bellingham, procedente del Birmingham City.

Y tras tan solo tres temporadas, el centrocampista inglés se marchó al Real Madrid por 127 millones de libras esterlinas, con lo que el club alemán obtuvo un beneficio cercano a los 98 millones de libras esterlinas.

Sancho, una jugada maestra

Jadon Sancho encarnó la filosofía del Dortmund de la mejor manera posible.

El club lo fichó del Manchester City por unos 10 millones de euros, antes de venderlo al Manchester United tan solo dos años después por más de ocho veces esa cantidad, logrando una de las operaciones más exitosas del club.

Pulisic, la joya de los ojeadores

El Dortmund logró descubrir al estadounidense Christian Pulisic cuando tenía 16 años, incorporándolo a la academia del club en 2015.

Y pocos años después, el jugador se marchó al Chelsea por 64 millones de euros, añadiendo una nueva operación exitosa al historial del club.

Aubameyang, enormes beneficios

En 2013, Pierre-Emerick Aubameyang se incorporó al Borussia Dortmund procedente del Saint-Étienne por 13 millones de euros.

Y cuatro años después, se marchó al Arsenal por 63 millones de euros, con lo que el club alemán obtuvo un beneficio neto de 50 millones de euros.

Haaland, una operación rentable a pesar de la cláusula de rescisión

En 2019, el Dortmund fichó al delantero noruego Erling Haaland por 22 millones de euros, procedente del Red Bull Salzburgo.

Y a pesar de que el Manchester City lo incorporó posteriormente en 2023 por tan solo 60 millones de euros debido a la cláusula de rescisión, el club alemán salió con un beneficio de 38 millones de euros.

Gittens, una operación sin coste

El extremo inglés Jamie Gittens es otro ejemplo del talento del Dortmund para invertir en jóvenes promesas.

Se incorporó al club en 2020 procedente del Manchester City en un traspaso libre, antes de marcharse al Chelsea en 2025 por 56 millones de euros, logrando para el club unos beneficios prácticamente íntegros.

Mkhitaryan, una nueva ganancia

El Dortmund atrajo al armenio Henrikh Mkhitaryan, creador de juego, desde el Shakhtar Donetsk en 2013 por 25 millones de euros.

Y tras tres temporadas, lo vendió al Manchester United por 42 millones de euros, obteniendo un beneficio de 17 millones de euros.

Götze, la cláusula de rescisión resuelve la operación

En 2013, el Bayern Múnich activó la cláusula de rescisión del contrato de Mario Götze, y pagó 37 millones de euros para hacerse con sus servicios.

De este modo, el Borussia Dortmund obtuvo un beneficio neto de 37 millones de euros por el traspaso del jugador, que posteriormente llevó a Alemania a ganar el Mundial de 2014 con su célebre gol en la final.

Por ello, el traspaso de Karim Adeyemi revela que el Borussia Dortmund se vio obligado esta vez a desprenderse de uno de sus jugadores en unas condiciones que no reflejan su filosofía habitual en el mercado de fichajes.

Y a pesar de que vender al jugador un año antes de que finalice su contrato se considera una decisión lógica desde el punto de vista económico, el club no obtuvo las enormes ganancias a las que estaba acostumbrado en sus operaciones anteriores, quedando el traspaso de Adeyemi al Barcelona como una de las excepciones más destacadas en el historial del Dortmund, repleto de ventas con enormes beneficios.