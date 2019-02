El Barcelona rompe el idilio con el gol

Los 25 remates en Lyon no brindan tanto y alguno el Barcelona más seco de los últimos años acumula apenas una sola diana en los tres últimos partido.

EDITORIAL

Mejoró notablemente el Barcelona con respecto al partido del pasado fin de semana frente al Valladolid pero volvió a negársele el gol a pesar de las numerosas ocasiones creadas aunque solo tres fueron dirigidas a puerta y ninguna fue clarísima. Pero no se le puede reprochar demasiado al equipo, generoso en el esfuerzo pero parco en cuanto a efectividad, y deberá ganar en el Camp Nou para eliminar al Olympique Lyonnais.

Esta vez Ernesto Valverde no especuló y devolvió a Sergi Roberto a la media para sentar a Philippe Coutinho y Arturo Vidal y convertir a Ousmane Dembélé en titular. El francés rayó a buen nivel y conectó constantemente con Messi. Tanto es así que en el primer tiempo generaron la mayoría de los trece remates del equipo en el primer tiempo, más que en ningún otro partido esta temporada. Pero por segunda vez esta temporada en Barcelona se quedó sin marcar y esta circunstancia, en un equipo que presume de poderío ofensivo, es alarmante.

El artículo sigue a continuación

Valverde dirá que el equipo creó ocasiones y que no está preocupado pero lo cierto es que en los tres últimos partidos ha necesitado crear cerca de cincuenta ocasiones para transformar un solo gol, un bagaje demasiado pobre en el momento clave de la temporada. De hecho el segundo tiempo mantuvo el tono, con un Barcelona tan volcado al ataque como sólido defensivamente que no logró traducir el esfuerzo en victoria y que incluso pudo morder el polvo si el remate desde la distancia de Terrier no hubiera encontrado el larguero.

El Barcelona da muestras de haberse olvidado de marcar. Unas veces porque se precipitaba en sus llegadas, otras porque el balón se iba donde no había nadie que pudiera rematar, otras porque Luis Suárez lo perdía y, la mayoría, porque el Lyon supo encerrar a Messi en una de las jaula de la que no logró salir en ningún momento y que invita al Barcelona a revisar sus mecanismos para hacerlos más precisos.

No se puede decir que el motor esté gripado, por lo menos no todavía, porque el Barcelona demostró una excelente condición física, pero que un equipo tan ofensivo como este solo haya marcado un solo gol en los últimos tres partidos que ha disputado es motivo de angustia para el barcelonismo, que se agarra al efecto Camp Nou para soñar en recuperar la corona europea. A los azulgrana solo les valdrá ganar y para ello hay que marcar, lo que en los últimos doscientos setenta minutos oficiales solo ha logrado en una sola ocasión.