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¡El Barcelona recauda 105 millones en solo dos horas!

Barcelona
Primera División
España

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que ha recaudado 105 millones de euros con la emisión de bonos garantizados a octubre de 2036 y un interés fijo del 5,14 %.

Según «AS», el Barcelona usará los fondos para aumentar su liquidez y seguir su plan estratégico de crecimiento y estabilidad financiera.

Goldman Sachs actuó como director principal y responsable de la colocación, y la venta se completó en dos horas.

El club destacó la fuerte demanda internacional, sobre todo de Estados Unidos, con una suscripción superior al 200 %.

El club destacó que la emisión se cubrió en menos de dos horas gracias a inversores institucionales estadounidenses, entre ellos compañías de seguros, fondos de inversión y fondos de pensiones.

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El club destaca que este éxito refleja la confianza de los mercados en su proyecto y plan estratégico, y señala que el margen de riesgo exigido por los inversores ha bajado de 240 a 202 puntos básicos, lo que considera una mejora en la percepción de su situación financiera.

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