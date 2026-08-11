El club español del Barcelona expresó su plena solidaridad con el pueblo colombiano tras el devastador terremoto que sacudió el país con una magnitud de 7,4 grados en la escala de Richter, dejando graves daños humanos y materiales que situaron a la nación sudamericana en una situación muy delicada.

El conjunto catalán publicó, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", un mensaje de solidaridad que decía: "Todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo colombiano tras el terremoto. Toda la fuerza para los afectados, sus familias y los equipos de emergencia que trabajan allí".

El Barcelona constituye un ejemplo a seguir a la hora de prestar ayuda en casos de catástrofes naturales, pues ya brindó un apoyo tangible hace unos años tras las devastadoras inundaciones que arrasaron Valencia a causa de la DANA, cuando el club, a través de su fundación, contribuyó a financiar la renovación del Polideportivo Municipal de Benetússer, el Polideportivo Municipal de Catarroja y el Camp Municipal El Terrer de Paiporta.