El Barcelona paga mucho más de lo que dice por el salario de Joao Félix, según LaLiga

Tebas y Javier Gómez comparecieron tras conocerse los límites salariales de los clubes de Primera y dejaron claro que el luso no cobra 400.000 euros.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Javier Gómez, director general, comparecieron este jueves ante los medios de comunicación para valorar los nuevos límites salariales que tienen los clubes de Primera División y Segunda División que fueron publicados más temprano por la patronal.

En ese sentido, aseguraron que no es cierto que el Barcelona pague a Joao Félix un salario por 400 mil euros, sino que en LaLiga ha "valorado por bastante más" el contrato del internacional portugués, fichado por el Barça el último día de la ventana de mercado de verano.

Cabe señalar que el Barcelona tiene un límite salarial de 270 millones de euros, pero los salarios de la plantilla superan los 400, por lo que sigue excedido. "Si vendiese a un jugador franquicia solucionaría sus problemas. Pero prefiere otro camino. Si aumento patrocinio no suma. Está muy limitado", dijo Tebas.

Modelo de la Premier League: “Yo no lideraría una Liga con un modelo a pérdidas. Ya lo vivimos de 2008 a 2013. Nuestro modelo protege a los clubes que no son SAD, como el Barcelona, Real Madrid, Athletic y Osasuna. Si fuéramos a un modelo a pérdidas, nuestros grandes clubes perderían competitividad en el ámbito nacional. Estamos haciendo un estudio de todo lo que se ficha para ver cuánto se derrocha. Una parte importante de esas inversiones, que yo llamo destrucción, como acaban siendo cedidos por poco dinero o vendidos”.

Competir con el resto de ligas que van a pérdidas: “UEFA ha sacado un nuevo fair play que va más en línea a lo nuestro. No está mal que nos podamos comparar con la Bundesliga. UEFA ha tomado un camino que defendemos en la Bundesliga y LaLiga. La Premier lleva muchos años con este sistema a pérdidas, pero en Europa el 60% de los últimos campeones son españoles. A lo mejor tenemos más ojo deportivo. Antes se miraba más los jugadores que había en la cantera. Ahora solo se mira si se gasta más dinero. Estamos apretando en UEFA el control económico. El gobierno inglés está interviniendo en esa cuestión. Aquí han salido jugadores como Lamine Yamal y tiene un coste cero al Barcelona. Tenemos un sistema de reparto de derechos audiovisuales que hace que nuestros grandes clubes sean competitivos con la Premier”.

Barcelona y Betis han avalado con dinero de los directivos: “No es comparable con la Premier. Ha sido muy poquito. El Barcelona ha hecho un esfuerzo muy elevado. Ha pasado a unos 400 millones de euros. Esto no es un negocio a pérdidas, pero a veces pasan cosas que no están previstas. Piensas que un jugador lo vas a poder vender, como pasó con el Betis, y no han podido. A lo mejor con esa venta hubieran cubierto las pérdidas que tenían”. Y añadió Javier Gómez: “Las pérdidas están permitidas en UEFA, pero están controladas. Se permiten limitadamente. Cuando hay pérdidas, el control económico te baja el límite para que lo recuperes”.

Recorte del Barcelona (Javier Gómez): “El Barcelona ha bajado su coste de plantilla. Pero hay que tener en cuenta que el Barcelona tenía que recuperar las pérdidas de años anteriores. Al igual que le pasa a otros clubes”.

El Barcelona dijo que pagarán 400.000 euros a João Félix de salario (Javier Gómez): “Una cosa es lo que los clubes paguen a los jugadores y otra lo que nosotros computamos para el límite. Dependiendo de los casos, hay valoraciones internas de LaLiga que adaptan esos contratos a precio de mercado. No es verdad que se pague 400.000 euros. Mucho más. Nosotros hemos valorado por bastante más ese contrato. El Barcelona le paga un sueldo inferior a nuestra valoración. Lo que hemos dicho que debe computar en el límite salarial son mucho más de lo que dicen…”.

Límite del Barcelona: “Van a estar sometidos a las normas especiales al estar excedidos. Es justo decir que han hecho un esfuerzo. Nunca podemos decir cuánto va a estar en una situación regular. Depende de lo que haga a nivel empresarial. A lo mejor vende a un gran jugador que le haya salido a coste cero y da un paso de gigante. El club marca su estrategia. El Barcelona arrastra contratos históricos y no puede echar a todos a la calle. Mira si sirve el control económico que ha bajado de más de 500 millones a 400. La situación no se puede arreglar de la noche a la mañana. Si vendiese a un jugador franquicia solucionaría sus problemas. Pero prefiere otro camino. Si aumento patrocinio no suma. Está muy limitado”.

Límite del Real Madrid: “No recuerdo si es el mayor límite, pero puede serlo. Pudo pedir ese límite para tenerlo ahí por si lo necesitaban… El Madrid tiene para hacer muchas cosas. A lo mejor Mbappé y otro....”.

Bellingham: “Es el jugador que está en mejor forma del mundo. Ser el mejor hay que mirar más cosas. Nadie esperaba que llevara tantos goles. Nuestra competición hace mejor a los jugadores”.

Situación del Valencia: “Se dan los límites porque no se quiere dar lo gastado por cada club. No podemos decirlo nosotros. El Valencia, cuando la temporada del COVID, no se clasificó para la Champions y perdió decenas de millones. Esa situación la ha venido arrastrando. No estar en Champions son unos 70 millones… Me produce cierta tristeza el tema del estadio, han conseguido fondos y está parado. Eso puede suponer una fuerza en la competitividad económica. Sería un paso importantísimo para el club que se pudiera terminar”.

Equipos excedidos: “Hay once clubes excedidos entre Primera y Segunda. Son unos 200 millones de exceso total y la mayoría lo ocupa el Barcelona. Siempre ha habido clubes excedidos, es una cifra habitual en la serie histórica. Los tres que descienden van a estar excedidos, como los que no entren en Europa. Siempre va a haberlos”.

Inversión de LaLiga: “Somos la que menos hemos derrochado. Podemos seguir diciendo que somos la mejor liga del mundo. Si tuviéramos una ley como la italiana, nos costaría menos traer a los jugadores. Allí pagan la mitad de los impuestos. Hay que investigar los números. Es cierto que hemos hecho menos que Alemania. Uno de los factores es que una de las locomotoras no está al nivel de otras temporadas. La Ley del Deporte nos hace responsable a nosotros de la ruina de los clubes. Hay un factor puntual que ha influido, con el fichaje de Kane se han salido de su habitualidad”.

Crítica de Rafa Benítez al control económico: “No conoce bien este modelo. Viene de dos modelos que van a pérdidas totales. El nuestro es muy claro: se gasta lo que ingresas. El Celta conoce perfectamente las normas y lo que hay. El día que quiera Rafa nos sentamos y se lo explicamos bien”.

Arabia Saudí: “Estamos monitorizando semanalmente lo que está pasando. Hoy la Liga saudí no nos preocupa. Para hacer una gran liga no se hace solo con jugadores. Hemos tenido el ejemplo de China, que las inversiones eran importantísimas y lo han dejado. No crecían como competición. Hemos visto que la Serie A bajó un 50% en su tender internacional cuando Cristiano se fue allí. Hemos visto un PSG con Messi, Neymar y Mbappé y los derechos audiovisuales de Francia no han crecido tanto. Es mucho más importante la historia de las competiciones y los clubes. Si los árabes quisiesen jugar en la Champions, aunque Ceferín ya ha dicho que no aceptaría, tendrían que cumplir el control económico de UEFA. Ese es el único riesgo. No nos preocupa la Liga saudí, pero nos ocupa. A nivel de derechos audiovisuales”.