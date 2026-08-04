El Barcelona continúa con sus esfuerzos por fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, a pesar de la dificultad de la operación, dada la firme oposición de su club a venderlo el presente verano.

Aun así, el club catalán es consciente de la importancia de la postura del jugador argentino de 26 años, y por el momento, Julián sigue decidido a abandonar el Atlético, con el que tiene contrato hasta el año 2030, y a incorporarse al Barcelona, según el diario "Mundo Deportivo".

En este sentido, el Barcelona espera que la estrella argentina renueve su deseo de incorporarse al club catalán.

Álvarez tiene previsto sumarse a los entrenamientos de pretemporada del Atlético de Madrid el lunes 10 de agosto, y se cree que el club catalán presentará una oferta a la dirección del Atlético para confirmar su decisión de marcharse.

Mientras tanto, el Barcelona considera que la operación sigue siendo posible, pero que podría llevar mucho tiempo, quizás hasta las dos últimas semanas del mes de agosto, con los riesgos que ello conlleva.

El club catalán sigue comprometido con Julián dada su gran dedicación al Barcelona, incluida su petición pública de traspaso durante el Mundial, y porque el delantero argentino es el atacante favorito del entrenador Hansi Flick.

El técnico alemán considera que Álvarez es el delantero ideal por la velocidad, la habilidad, la versatilidad y la capacidad goleadora que posee, además de que su nivel de esfuerzo es un factor esencial.

Otro de los factores que influyen en la decisión del Barcelona, tras un minucioso análisis del mercado de delanteros, es la escasez de jugadores que puedan considerarse de primer nivel. Es cierto que están Erling Haaland (Manchester City) y Harry Kane (Bayern Munich), pero su fichaje parece imposible por el momento.

Hay otros jugadores de menor nivel, pero que también son muy solicitados, como Victor Osimhen, por quien se piden 75 millones de euros, y por esa razón el Barcelona quiere explorar todas sus opciones con Julián.

Si el Barcelona no logra fichar a Álvarez, estudiará otras opciones, entre ellas la de no fichar a nadie en absoluto.

El objetivo dentro del Barcelona no es fichar jugadores por una mera necesidad urgente, sino que recurrirá a los falsos nueves, dada la presencia de varios de ellos ya en el equipo catalán.

La situación cambiaría si el club vendiera a Ferran Torres, pues entonces necesitaría fichar al menos a un delantero tras perder a dos atacantes con la salida también de Robert Lewandowski.