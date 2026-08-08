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Hussein Hamdy

Traducido por

El Barcelona lo decide: este jugador está en venta

Barcelona
R. Bardghji
Primera División
España
Suecia

Se acabó la historia.

El FC Barcelona confirmó la salida de uno de sus jugadores de los planes del alemán Hansi Flick, entrenador del Barça, durante la próxima temporada.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "Roony Bardghji no viajará con la expedición del Barcelona para disputar el partido amistoso del equipo contra el Udinese dentro del periodo de preparación para la nueva temporada, ante la cercanía de su salida del club".

Romano confirmó que lo que publicó ayer sobre la salida del jugador se ha hecho realidad, explicando que Bardghji abandonará el Barcelona, ya sea a modo de cesión o mediante un traspaso definitivo que incluya una cláusula de recompra.

El Barcelona había fichado a la dupla Anthony Gordon y Karim Adeyemi, ambos capaces de jugar como extremos, además de que la cercanía del Barça a fichar a Rodri y la búsqueda de un nuevo delantero obligan al club catalán a vender a varios jugadores.

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