El Barcelona insiste por Rodrigo y el Valencia pide a Semedo

Los ché se interesan por el portugués y se muestran abiertos a una cesión con compra obligatoria de Rodrigo pero los culés no lo ven claro.

MERCADO

El y el están intensificando la negociación para vestir a Rodrigo Moreno de azulgrana antes de que cierre el mercado de invierno en la medianoche del próximo viernes. Los contactos entre los clubes y Jorge Mendes, de la máxima confianza de Peter Lim, el máximo accionista del Valencia, que se encuentra en Barcelona desde hace días, han aumentado en las últimas horas y a pesar de que la salida del delantero no es fácil desde el club azulgrana no la ven imposible debido a que el club ché se ha mostrado receptivo a una rebaja de los sesenta millones de euros en los que ha tasado a Rodrigo en caso de incluir a Nélson Semedo en la operación según ha podido saber Goal. Un detalle: el gran protagonista de esta novela no se entrenó este martes con el conjunto valenciano.

Se da la circunstancia de que Mendes es el agente de Semedo, que ha perdido la condición de intransferible que gozó el pasado verano, cuando ya el Atlético de Madrid y el PSG plantearon incluirle en la operación Griezmann y en la negociación -a la postre infructuosa- por Neymar Da Silva. Su situación ha cambiado desde entonces y el club tiene claro que el portugués abandonará el Camp Nou a poco que llegue una oferta satisfactoria o pueda abaratar un fichaje como es el caso.

Descartado Lautaro Martínez en invierno -en verano será uno de los grandes objetivos junto, de nuevo, a Neymar- porque el Inter no está por la labor de vender y el Barcelona sigue sin margen financiero suficiente como para realizar grandes operaciones antes del 1 de julio, el club azulgrana se desprende de jugadores como Carles Pérez y puede que hasta de Ivan Rakitic para hacer caja y acercarse a lo que pide el Valencia por Rodrigo, que no vería con malos ojos la llegada del lateral derecho portugués del Barcelona. Sin embargo, la cuestión económica sigue siendo un freno porque el Barcelona seguirá sin estar en condiciones de llegar a los sesenta millones, muy probablemente ni a la mitad.

En este contexto, el club catalán estudia plantearle al Valencia una operación similar a la permuta de porteros del pasado verano, una operación que le permitió cuadrar cuentas al valorar ambos clubes a Jasper Cillessen y a Norberto Neto según les convino, aunque en esta ocasión se trataría de una cesión hasta final de temporada. Las grandes diferencias se encuentran a la hora de pagar por Rodrigo. El Valencia quiere incluir una opción de compra obligatoria a final de temporada, lo cual le permitiría al Barcelona operar dentro de sus parámetros financieros, y el Valencia haría lo propio con Paco Alcácer, que llegaría como reemplazo de Rodrigo.

Sin embargo, el Barcelona no ve clara la operación porque en verano quiere apostar por Lautaro así que tiene la intención de plantear que la opción de compra no sea obligatoria pero cambio ofrecería una compensación si no acaba ejecutando la operación a final de temporada, algo que no acaba de convencer al Valencia. Así las cosas, puede ser finalmente Semedo quien tenga la llave de una operación que sigue siendo compleja, hasta rocambolesca si se quiere, pero no imposible.