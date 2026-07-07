El Barcelona está a punto de fichar a Cancelo

El FC Barcelona cerrará en días el fichaje del lateral portugués João Cancelo, del Al-Hilal saudí.

Fuentes del club han confirmado al diario «Sport» que las negociaciones están muy avanzadas y que la eliminación de Portugal en el Mundial agilizará el acuerdo.

Firmará un contrato de dos temporadas en un traspaso que no superará los 10 millones de euros, entre fijo y variables.

Solo restan detalles fiscales, pues el jugador no pagaba impuestos en Arabia Saudí y ahora deberá hacerlo al residir más de seis meses en España.

Cancelo es la primera opción de la directiva para reforzar el lateral, tras su buen rendimiento con la camiseta blaugrana la temporada pasada.

Llegó en enero como solución de emergencia tras la lesión de Andreas Christensen y se hizo con la titularidad como lateral izquierdo, superando a Alejandro Balde.

Su rendimiento convenció al técnico Hans Flick, que lo ve como un pilar por su flexibilidad táctica, su vocación ofensiva y su experiencia internacional.

La postura de João Cancelo fue decisiva, pues comunicó al Al-Hilal su deseo de no regresar a Arabia Saudí.

Se sintió decepcionado por no ser incluido en la plantilla para la liga, lo que complicó su año de Mundial.

Su mala relación con el técnico Simone Inzaghi ha llevado a todas las partes a acordar que el traspaso es la mejor salida.

El Al-Hilal intentó maximizar el traspaso, pero su posición era débil ante la firme voluntad del jugador de fichar por el Barcelona.

Paralelamente, el club saudí sigue interesado en fichar al joven centrocampista Marc Casado, aunque esta operación es independiente y se gestiona por separado, pues la decisión final corresponderá al jugador.

Cancelo aprovechará sus vacaciones para cumplir el año que le queda en Arabia Saudí, renunciando a parte de su salario para ajustarse al límite del Barça en los dos próximos años.