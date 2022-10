Mientras hay vida, hay esperanza. El FC Barcelona se aferra al "milagro" y esperará hasta el final que haya "milagro" en el Giusseppe Meazza. Necesita que el Inter de Milán no gane y está en manos de que el último del grupo, el modesto Viktoria Plzen checo, consiga sacar un resultado positivo de Milán. Una empresa harto complicada, porque los checos tienen 0 puntos, son últimos de grupo y han encajado nada menos que 16 goles en 4 partidos.

Para generar ambiente positivo, Xavi Hernández ha citado a sus jugadores para ver todos juntos el Inter-Viktoria por televisión. Necesitan que el Inter no gane y media hora después, ganar al Bayern de Múnich en el Camp Nou. En el Barça creen que es dificilísimo que eso pase, pero confían en que la suerte les acompañe para seguir vivos en la Champions y no jugar, por segunda temporada consecutiva, la Europa League.

Caer en fase de grupos dejaría un agujero de másde 20 "kilos"

Nada más termine el duelo en el Meazza, el Barça ya sabrá si todavía tiene opciones matemáticas de seguir en Champions o si tendrá que volver a jugar los jueves. Si termina por acabar cayendo a la Europa League, el daño económico que sufrirán las arcas del club será muy importante. Entre otras cosas, porque el club presupuestó llegar a la ronda de cuartos de final de la Champions, por lo que caer eliminado supondría para la entidad un duro golpe económico de 20,2 millones de euros.

Serían los que dejaría de ganar por entrar en octavos (9,6 millones) y por no llegar a cuartos (10,6 millones). A esas pérdidas cabría sumar el dinero que se perdería por el concepto del "market-pool" y por el taquillaje, ya que los azulgrana dejarían de ingresar ese dinero al no estar ni en octavos, ni tampoco en cuartos.

Ganar la Europa League da menos dinero que estar en cuartos de Champions

Si finalmente el Viktoria no hace el "milagro" y el Barcelona cae en la fase de grupos de la Champions, quedaría la Europa League. Sin embargo, la Europa League no paliaría el "agujero" económico de quedar KO en la fase de grupos de la UCL. Entre otras cosas, porque ganar la Europa League apenas supondría un "pellizco" de 14,9 millones de euros. Menos dinero que si el Barça se hubiera clasificado para cuartos de Champions. El Barça espera que esta noche haya un "milagro". No depende de sí mismo y está en manos del Plzen.