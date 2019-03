"El Barcelona debe dosificar a Messi en la Liga"

Miquel Soler, ex de Barcelona y Espanyol, asegura que "la Liga está ganada" y que Valverde debe limitar las apariciones del crack pensando en Europa.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Cuano Miquel Soler (Hostalets d'en Bas, , 1965) habla hay que escuchar. Miembro destacado de la mayoría de los equipos importantes de la Liga durante los ochenta y los noventa, goza de una visión panorámica sobre el fútbol local que ya la querrían muchos para si. Fue un pionero a las órdenes de Johan Cruyff en el , al que llegó junto con Ernesto Valverde en su etapa como futbolista tras un sensacional año vistiendo la camiseta del , que hoy visita el Camp Nou inmerso en la peor racha a domicilio del rival ciudadano de la historia.

Usted llega al Barcelona por deseo expreso de Johan Cruyff en 1988. ¿Qué le pedía el holandés?

"El año anterior se había producido el motín del Hesperia y hubo muchas bajas, el Barcelona se vio obligado a fichar a muchos jugadores y del Espanyol llegamos Ernesto Valverde y yo, que habíamos hecho una buena temporada. Estuve entre los elegidos para construir el nuevo Barcelona. Yo era un extremo reciclado a lateral zurdo y ya en aquella época los carrileros nos incorporábamos al ataque y debíamos cumplir con tareas tanto de defensa como de ataque".

¿Cómo vivían los futbolistas las innovaciones que trajo Cruyff?

"Él quería jugar con un 3-4-3, con solo tres defensas, mucha gente en el centro del campo y extremos abiertos, con velocidad y toque. Para lograrlo tenía métodos muy particulares y fue muy innovador, impactante para todos nosotros. Ninguno de nosotros había entrenado jamás con su metodología ni sus objetivos. Al principio estábamos bastante perplejos porque pensábamos que sería muy difícil de llevar a cabo pero con entrenamiento, paciencia y persistencia se logró".

El legado de Cruyff es indiscutible también más allá del Barcelona. Hoy en día, ¿tiene la sensación de que el Espanyol es más fiel a las tesis de Cruyff que el propio Barcelona?

"Rubi, a pesar de que nunca entrenó con Cruyff, ha pasado por el Barcelona y sabe cómo se trabaja allí. Cada entrenador tiene que determinar el estilo también en función del rival y de las propias herramientas. Con este modelo cabe plantearse qué hacer con el balón, qué hacer sin él y qué hacer cuando se pierde. Es el entrenador quien lo articula y tiene que saber entrenarlo, a fin de cuentas no hay tantos estilos entre los que elegir y cada técnico, también Rubi, elige en base a una forma de entender el fútbol. Creo que el Barcelona sigue teniendo mucho de Cruyff pero tras él tampoco ha habido prácticamente nadie que se haya atrevido a aplicar su 3-4-3 con continuidad. Guardiola, que siempre ha ido un paso por delante de todos, casi siempre sale con dos centrales y dos laterales, otra cosa es que luego con el balón el dibuje cambie pero no ha habido técnicos tan temerarios con respecto a Cruyff, todos están pendientes de no perder el balón".

El Espanyol lleva diecinueve partidos sin ganar en el Camp Nou, su peor racha. ¿Conseguirá sorprender esta vez?

"Pues no lo sé, el Barcelona está en un buen momento a pesar del parón, que puede romper la inercia, veamos si Valverde puede disponer de Luis Suárez, Messi y Dembélé, indiscutibles en el ataque, porque son elementos que reducirían la capacidad del Espanyol de ganar, se encuentra en zona de nadie y si bien es cierto que la permanencia no peligra, todavía tiene muchos equipos por delante hasta alcanzar Europa. Tienen motivos para ser ambiciosos y optimistas pero si quieren plaza europea deberán conseguir un buen resultado en el Camp Nou".

¿Cuál es la clave para lograrlo?

"Intentar neutralizar a Messi. Él es la clave de todo en el Barcelona, las diferencias que marca son tan desconcertantes, es tan superior a todos, que todo pasa por él".

No está al cien por cien, físicamente. ¿Cree que hay que dosificarle en la Liga pensando en la ?

"Por supuesto, especialmente viendo la distancia de la que goza el Barcelona en la Liga, si quiere tener opciones en la Champions League tiene que dosificar a sus mejores jugadores aun a riesgo de dejarse algunos puntos por el camino en la Liga. De todas formas no olvidemos que tras la última derrota del equipo solo han cedido seis puntos. Aun cediendo tres derrotas y dando por sentado que el Atlético y el lo ganan todo, que también está por ver, se haría con el título".

¿Tanta Messidependencia es positiva?

"Es que es imposible que un equipo que tiene a un tipo que lleva metiendo por lo menos cincuenta goles por temporada desde hace diez años no dependa de él. Además de los pases y las asistencias que da. Interviene, de forma directa o indirecta, en la mayoría de los goles del equipo. Lo que hay que hacer es aprovecharle en el sentido de que gane partidos y se traduzca en títulos, es imposible no depender de un jugador como Messi, capaz de hacerlo todo, que tanto marca, como construye y finaliza. El resto tiene que hacer su trabajo para que él pueda ser lo más decisivo que sea posible. Sin él todo es mucho más difícil".

¿Por qué este año el Barcelona no se muestra tan sólido en defensa como el año pasado?

"Es un trabajo colectivo que tiene que ver con el saber atacar y el saber defender. Es algo que debe tener muy claro un equipo que ataca tanto como el Barcelona y a veces es verdad que no hay demasiado orden en ataque porque hay prisas y en este contexto el rival encuentra espacios y llega a hacer daño. En estos partidos de ida y vuelta el Barcelona tiene más talento y a menudo lo acaba imponiendo pero es un equipo que sabe dominar el juego".

¿Ante el Espanyol jugaría con Arthur o con Arturo?

"Hay que ver cómo han llegado de sus selecciones pero creo que en casa Valverde no jugará como hizo en el Villamarín sino que regresará al 4-3-3. No creo que salgan los dos juntos, creo que cambiará uno de los dos pero no sabría decir cuál de ellos".

¿El efecto Wu Lei y la ilusión que ha desatado pueden llevar en volandas al Espanyol como lo ha hecho en los últimos partidos, a pesar de la derrota ante el ?

"Se ha adaptado de maravilla a la Liga, que es muy superior al campeonato chino, es un jugador desequilibrante, técnico y atrevido, se ha convertido ya en titular y es algo que me sorprende, lo cual indica que es muy bueno y produce cosas interesantes para el equipo. Su fichaje ha sido un acierto y eso es lo que tiene que hacer el Espanyol, conseguir piezas que no sean muy caras pero mejoren el equipo".

¿La Liga está acabada?

"Completamente. El Barcelona lleva dieciséis partidos sin perder, desde entonces solo ha concedido dos empates y quedan diez partidos. Aun perdiendo tres es campeón. Y ni el Atlético ni el Real Madrid lo ganarán todo, no lo hicieron ni en sus mejores momentos y no lo harán ahora a pesar de estar eliminados de Europa".

¿Sería un fracaso ganar el doblete pero no llegar a competir por la Champions League, como sucedió la temporada pasada?

"El Barcelona busca la Champions League. Ya tiene treinta Copas del Rey y en los últimos años ha ganado muchas Ligas. Eso no pasa con la Champions League. De momento el equipo está bien encaminado, los jugadores llegan en un buen momento y creo que si llegaran a la final y levantan el doblete no sería un fracaso. Fracaso fue lo de la temporada pasada por la forma de perder. Solo tenía que marcar un gol o evitar que le metieran cuatro. Parecía hasta fácil, no tenían ni que ganar el partido, pasaban hasta perdiendo, por eso fue un fracaso".

El artículo sigue a continuación

Ya se está gestando el Barcelona del año que viene. ¿A Frenkie De Jong le ve como mediocentro o como interior?

"Le veo más de interior, no digo que no pueda sustituir a Sergio Busquets puntualmente pero mientras esté disponible es el mejor del mundo, no creo que venga a disputarle el sitio sino que deberá adaptarse a las posiciones de interior, que creo que son más adecuadas para su juego".



Cómo catalán que ha jugado en muchos equipos de la Liga, ¿entiende las críticas a Piqué cuando pide diálogo en clave social y política?

"Siempre digo lo mismo. Digas lo que digas no puedas satisfacer a todo el mundo. Incluso estando callado seguro que hay gente que desea que hable y viceversa. Luego si habla hay críticas por lo que ha dicho. En el momento que hablas de forma pública hay que aceptar que haya quien no pueda estar de acuerdo con eso. Es algo a lo que no le doy demasiadas vueltas porque en el derecho de opinar va incluido el derecho de ofender. Es imposible decir algo y que todo el mundo esté completamente de acuerdo. Hay que aceptarlo y expresarse siendo fiel a los propios principios, no tiene más. Querer acontentar a todo el mundo es el mejor camino para que las cosas salgan mal".