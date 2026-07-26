El Barcelona mantiene su apuesta por la continuidad de Ferran Torres en sus filas y planea iniciar las negociaciones para renovar el contrato del jugador el próximo septiembre, en un momento en el que el club catalán no ha recibido ninguna información oficial sobre una posible intención de que salga este verano.

Ferran Torres, de 26 años, goza de una gran admiración por parte del Paris Saint-Germain dirigido por su entrenador Luis Enrique, después de su gran actuación con la selección de España y su coronación en el Mundial, donde marcó el gol de la victoria (1-0) sobre Argentina en la final, según el diario"Mundo Deportivo" catalán.

Pese a ello, al Barcelona no le han llegado indicios oficiales por parte del jugador ni de sus representantes, ni del actual campeón de Europa, sobre la posibilidad de su traspaso.

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El autor del gol que dio a España su segundo título mundial continúa de vacaciones, y no se espera que regrese a la Ciudad Deportiva del Barcelona antes del 10 de agosto, tras completar 3 semanas de descanso.

El Barcelona considera que, en caso de que Ferran, ligado por contrato al club hasta el año 2027, esté pensando en marcharse durante el actual mercado de fichajes de verano, debe aclarar su postura él mismo y dirigirse a la directiva de su club para tratar el asunto.

Por su parte, el club catalán sigue contando con Ferran como un elemento importante del equipo y desea prolongar su contrato, a pesar de la existencia de una cantidad de 8 millones de euros que el Barcelona debe abonar al Manchester City, según lo estipulado en el acuerdo por el que se produjo el traspaso del jugador en enero de 2022.

La directiva del Barcelona planea abrir el expediente de la renovación el próximo septiembre, tras el cierre del mercado de fichajes de verano, por motivos relacionados con las normas del Fair Play Financiero.

Ferran Torres ha marcado 65 goles en 207 partidos con el Barcelona, y la temporada pasada fue la mejor con la camiseta del equipo, ya que anotó 21 goles en 49 partidos, superando su registro de la temporada anterior, cuando marcó 19 goles en 45 partidos.