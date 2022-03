El Barça se planta con Araujo

La renovación de Ronald Araujo es prioritaria para el Barcelona. Como también lo es la de Pablo Páez Gavira 'Gavi'. Ambos terminan contrato en 2023 y la voluntad de todas las partes es firmar sendas ampliaciones de contrato para que los jóvenes sigan vistiendo los colores azulgrana y creciendo junto a sus compañeros bajo el liderazgo de Xavi Hernández, quién considera tanto al central como al mediocampista futbolistas imprescindibles para su plantilla. "Son dos futbolistas importantes de presente y de futuro. Son renovaciones prioritarias y el club está trabajando. A veces las negociaciones se alargan, espero que sigan por el bien del club y de ellos, pienso que son felices", espetó el técnico quince días atrás en la sala de prensa.

Este martes, el vicepresidente deportivo del Barcelona, Rafael Yuste, dijo en declaraciones a "Catalunya Ràdio" que "ellos están muy contentos en el equipo y esto hace que las negociaciones sean más fáciles. Cuando los jugadores aman el lugar donde están es más fácil hablar. Por ello soy optimista". Pero lo cierto es que las dos negociaciones van a ritmos diferentes. Sobre todo, la de Ronald Araujo, con el que a día de hoy el Barcelona está lejos de llegar a un acuerdo para ampliar su vínculo con la entidad catalana. El central quiere quedarse y así se lo ha transmitido a Xavi, pero la oferta del club y las exigencias de su representante están a años luz.

La oferta presentada por el Barça, muy superior a su salario actual, no convence a los agentes del futbolista, que piden más del doble de la cantidad ofrecida por el club. Además, los representantes insisten en el interés de varios equipos de la Premier League por el uruguayo, al que le ponen sobre la mesa mucho más dinero del que puede ofrecerle el Barcelona. Desde la entidad barcelonista tienen claro que no tirarán la casa por la ventana por el central de 23 años para evitar poner al club en riesgo como sucedió durante las últimas temporadas con renovaciones al alza que, finalmente, se convirtieron en insostenibles y dejaron al club al borde de la ruina.

Para Xavi, Araujo es un jugador vital, pero el Barcelona no asumirá riesgos con una renovación que no puede permitirse. Con lo cuál la oferta trasladada al futbolista no cambiará de manera sustancial. Según explicó el periodista Xavi Campos en "Catalunya Ràdio" y pudo confirmar Goal, el Barça no se moverá de su postura, como ya hizo con Ousmane Dembélé, con lo cuál deberá ser el central uruguayo quién decida si quiere quedarse a las órdenes de Xavi o prefiere probar suerte en la Premier League, dónde sin lugar a dudas le pagarán más dinero. Joan Laporta y Mateu Alemany tienen en la cabeza los ejemplos de Samuel Umtiti o Sergi Roberto, a quién Josep Maria Bartomeu firmó contratos crecientes con sueldos que acabaron siendo un grave problema para la masa salarial de la entidad.