El Barça monitorea a Arthur Cabral

Al Barcelona le falta gol. Desde que se marchara Leo Messi al PSG, el equipo echa de menos un delantero centro goleador. Ansu Fati, que tiene una relación idílica con la portería rival, sigue acosado por la mala fortuna, golpeado por unas lesiones que no le dejan encadenar tres partidos consecutivos; mientras que Memphis Depay está lejos de su mejor versión pese a ser el máximo goleador de un equipo que solamente ha anotado 22 goles en 18 partidos oficiales, casi la mitad de los conseguidos la temporada pasada a estas alturas de temporada (39).

En la Champions League, el Barça es el tercer equipo con menos goles, solo por delante del Shakhtar Donetsk, el Malmö y el Dinamo de Kiev, que han marcado un tanto. Los blaugrana solo han marcado dos goles en cinco encuentros, la peor cifra en una fase de grupos de la Champions League en toda su historia. Incluso el Besiktas, último clasificado del grupo C, ha marcado un gol más. De hecho, en esta fase de liguilla, el Barça ha disparado únicamente diez veces a puerta, una cuarta parte de lo que remató la temporada pasada en los cinco primeros partidos del grupo (41).

Para ello, el club busca urgentemente un delantero centro goleador. Xavi necesita que la generación de fútbol ofensivo acabe con ocasiones y, finalmente, con goles. Uno de los objetivos, como ya adelantó SPORT y pudo confirmar Goal, es el delantero brasileño Arthur Cabral. Actualmente, el paraibano defiende los colores del Basilea y ya ha sido convocado por Tite con la selección absoluta de su país. Con el equipo suizo, Cabral lleva 61 goles en 99 partidos, una cifra que ha llamado la atención de la secretaría técnica del conjunto azulgrana, que le ve como una pieza útil en un futuro próximo.

El Barça se ha puesto en contacto durante los últimos días, mediante el ex azulgrana Deco -el nuevo responsable de scouting en Brasil-, con los representantes del jugador. El brasileño, ex internacional con Portugal, hizo saber a los agentes el interés del mismo Xavi en Cabral, que tiene contrato con el Basilea hasta mayo de 2023 y que podría salir por una cantidad entre 12 y 15 millones de euros. El Barcelona podría afrontar la operación en el caso de que lograra firmar una o varias salidas durante el mercado de invierno, los candidatos de las cuáles siguen siendo los ya descartados en verano y quiénes no consiguieron dar de baja: el francés Samuel Umtiti y el danés Martin Braithwaite.

El director de fútbol del club catalán, Mateu Alemany, ya admitió durante la presentación de Dani Alves -que ha llegado gratis y cobrando un salario ínfimo- que el Barcelona no podrá inscribir a ningún futbolista en este próximo mes de enero si antes no consigue liberar masa salarial: "A día de hoy podemos inscribir a Xavi y al cuerpo técnico. No nos sobra nada. Habrá que ver para enero si podemos tener más Fair Play y si eso cuadra con las decisiones deportivas. Hay un mes y medio, estamos trabajando en diferentes situaciones. A día de hoy no existe esa posibilidad, pero a día 1 de enero veremos".