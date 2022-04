El Barça jugará en Montjuïc la temporada 2023/24

El Barcelona empezará las obras del Camp Nou el próximo mes de junio para poder inaugurar el nuevo estadio durante el año 2026. El club azulgrana ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir una licencia de obras -que costará unos 6 millones de euros- que le permita a la entidad deportiva iniciar las reformas en la primera y segunda grada justo cuando termine la temporada actual. Finalmente, la operación de derribo de la tercera grada se realizará durante la temporada 2023/24, un hecho que comportará el traslado del equipo al estadio de Montjuïc durante ese curso. "Es la opción más lógica", dijo Joan Laporta en el consistorio barcelonés. "Estamos encantados de ir y tenemos la aceptación del Ayuntamiento. Nuestros socios lo comprenderán perfectamente", comentó el presidente del Barcelona.

El club y el gobierno municipal hicieron público el acuerdo para la licencia de obras, que modificará el plan y el calendario para adecuarlo a la situación tanto del club blaugrana como de los materiales de construcción, con los que existe escasez -y subida de precio- debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Según las previsiones iniciales, el estadio debía estar terminado en el último trimestre de 2025, pero tal y como explica el Barcelona, la inauguración tendrá que esperar entre uno y dos trimestres más. Es decir, que el estadio estará terminado durante el año 2026.

La próxima temporada, la 2022/23, el Camp Nou tendrá las mínimas afectaciones, tanto para los jugadores como para el público. "Se prevé prácticamente el 100% del aforo. Digo prácticamente porque las obras pueden afectar en momentos puntuales y mínimamente", comentó el presidente. "Las incomodidades que puedan tener derivarán de las obras en primera y segunda grada, pero no tienen porqué afectar en gran medida", explicó Laporta, que confirmó el traslado al estadio olímpico Lluís Companys para la temporada posterior: "Tiraremos la tercera grada en la temporada 2023/24, que es cuando iremos a Montjuïc. El estadio da de sí, tiene una capacidad de 60.000 espectadores y pensamos que lo podremos gestionar bien con nuestros socios y abonados". Actualmente, el Camp Nou tiene un aforo de 98.000 espectadores.

Sin embargo, el Ayuntamiento no se muestra tan convencido de ese traslado y no lo da todavía por cerrado. La teniente de alcaldía y responsable de Urbanismo del consistorio barcelonés, Janet Sanz, no dio el acuerdo por hecho: "Montjuïc es un espacio frágil. Estamos concretando las necesidades. Tiene implicaciones en movilidad que no pueden afectar a los vecinos ni al parque verde. Estamos acabando de trabajarlo con las propuestas de mejora del estadio. Daremos más detalles en las próximas semanas".

Financiación para empezar la obra

Este martes, Goal adelantó que el Barcelona había cerrado la ampliación de un préstamo puente de 90 firmado en 2019 hasta los 180 millones para poder afrontar las obras del estadio. Un crédito concedido por Goldman Sachs con unos intereses del 3,5% y que vencerá en 2023 si antes el club no cierra la financiación completa del proyecto, cifrada en 1.500 millones. Este jueves, Joan Laporta confirmó la información explicada por este medio. "La financiación va a buen ritmo. Con Goldman Sachs trabajamos muy bien. En mayo vienen los inversores. Tenemos el dinero para iniciar las obras con este crédito de 180 millones y nos están comunicando que hay cada vez más interesados en participar en la obra. Queremos cerrarlo este año".