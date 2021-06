El Barça ficha a Jordi Cruyff como asesor de fútbol

Jordi Cruyff vuelve al Barça. No lo hace como entrenador, el rol que ha tenido durante los últimos años en China, ni tampoco como director deportivo, sino para formar parte de la toma de decisiones del área de fútbol como asesor a partir del 1 de agosto. Una persona que guíe y que marque la pauta del estilo y del ADN y que ayude a implantar la metodología cruyffista, tan defendida por Joan Laporta. El club lo ha hecho oficial este jueves por la mañana, tras la llegada del holandés a las oficinas y tras la firma de su contrato.

Durante la campaña electoral a la presidencia del Barça, Jordi Cruyff formó parte del organigrama del candidato Víctor Font como director deportivo, aunque no se posicionó en ningún momento con el empresario granollerense. De hecho, incluso hizo un tuit para desmarcarse con claridad de la carrera electoral. En el tuit dejaba patente que su prioridad era el Shenzhen FC , con quién tenía contrato en vigor y con la temporada todavía inacabada en China.

Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça.



I want to clarify that I am focused on my commitment to Shenzhen FC and am not involved in the electoral process for the Barça presidency.