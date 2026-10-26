Unai Simón, portero del Athletic de Bilbao y de la selección de España, se llevó el premio al mejor portero del mundo durante la gala del Balón de Oro celebrada este lunes en la capital inglesa, Londres.

Simón compitió por el galardón con otros 9 destacados guardametas: Yassine Bounou (Marruecos - Al-Hilal), Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid), Joan García (España - Barcelona), Gregor Kobel (Suiza - Dortmund), Emiliano Martínez (Argentina - Chelsea), Édouard Mendy (Senegal - Al-Ahli), David Raya (España - Arsenal), Matvey Safonov (Rusia - Paris Saint-Germain), Unai Simón y Vozinha (Cabo Verde - Colo-Colo).

La conquista del Mundial 2026 se considera el factor más destacado detrás de la obtención del premio por parte de Simón, después de haber sido el portero titular de España durante el Mundial.

Simón obtuvo el premio al Guante de Oro como mejor portero del torneo, tras encajar un solo gol en 8 partidos.

El portero del Athletic de Bilbao no se conformó con levantar la copa, sino que además firmó la racha más larga en la historia del torneo sin encajar ningún gol, después de mantener su portería a cero durante 650 minutos consecutivos, que se extendieron desde sus dos últimos partidos en el Mundial 2022 hasta los primeros 6 partidos y medio de la edición de 2026.