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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El Balón de Oro lo ignoró: Raphinha responde de la manera que mejor sabe

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División
Raphinha
España
Brasil

Flick abrió la jaula de nuevo

El brasileño Raphinha continuó con su llamativo gran nivel con el Barcelona, después de elevar sus contribuciones ofensivas a 11 goles durante los primeros 6 partidos de la temporada, en un arranque que supera con amplio margen sus cifras durante el mismo periodo de las dos últimas campañas, y que confirma su temprana entrada en la carrera por batir sus propios récords con el conjunto catalán.

Según el diario español "Sport", Raphinha aumentó sus cifras durante el enfrentamiento ante el Levante, después de asistir a sus compañeros Marc Bernal —Xavi Espart— y Lamine Yamal, para seguir ofreciendo niveles excepcionales desde el inicio de la temporada, ya sea marcando o creando goles.

Este fuerte comienzo llega tras la temporada 2024-2025, que fue el punto de inflexión más destacado en la trayectoria de Raphinha con el Barcelona, después de marcar 34 goles y dar 23 asistencias, con un total de 57 contribuciones goleadoras, en la primera temporada de Hansi Flick al frente del cuerpo técnico del equipo.

Y a pesar de que Raphinha pasó a desempeñar un papel más cercano al de delantero puro en algunos partidos, no perdió su capacidad para generar ocasiones a sus compañeros.

Durante el enfrentamiento ante el Levante, el brasileño lo confirmó al fabricar dos goles, después de haber asistido previamente en el gol de Karim Adeyemi en la victoria sobre el Elche por cinco goles a cero en el debut de LaLiga.

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Durante solo 6 partidos esta temporada, Raphinha marcó 8 goles y dio 3 asistencias, alcanzando un total de 11 contribuciones directas, una cifra que supera claramente lo que logró durante el mismo periodo de la temporada pasada, cuando el total de sus contribuciones fue de solo 5 goles, con 3 goles y dos asistencias.

Raphinha había terminado la temporada pasada con un total de 28 contribuciones goleadoras, después de marcar 21 goles y dar 7 asistencias, en un notable descenso en comparación con la temporada excepcional que la precedió, que vio cómo alcanzaba las 57 contribuciones.

Y parece que Flick logró de nuevo sacar la mejor versión del jugador brasileño, después de otorgarle roles ofensivos más influyentes, algo que se reflejó de forma directa en sus cifras.

El entrenador alemán había elogiado a Raphinha, asegurando que cuando está en su mejor momento es de los mejores jugadores del mundo.

Y a pesar de este estruendoso comienzo, Raphinha sigue fuera de la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro, una exclusión que provocó amplias críticas, especialmente en vista de los niveles y las cifras que el jugador ha ofrecido durante el último periodo.

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