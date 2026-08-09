El AZ recibe una oferta de 17,5 millones de euros

La carrera por Troy Parrott parece haberse desatado. Según el Daily Mail, el West Ham United ha presentado una oferta de aproximadamente 17,5 millones de euros al AZ.

Con ello espera poder seducir al club de Alkmaar para cerrar una venta, pero esa posibilidad parece pequeña. El Algemeen Dagblad ya informó anteriormente de que el director técnico Niels van Duinen apuesta por un traspaso récord: tendrán que poner sobre la mesa 30 millones de euros.

No se sabe hasta qué punto el West Ham está dispuesto a llegar a esa cifra. El Daily Mail espera que el descendido inglés, si es necesario, pueda elevar la oferta a más de 20 millones de euros. Según Transfermarkt, Parrott está valorado actualmente en 25 millones de euros.

Todo ello tiene que ver con el ‘homegrown status’ del que disfruta Parrott para los clubes ingleses. Eso hace que el delantero irlandés resulte atractivo para clubes como el West Ham, que deben tener al menos ocho jugadores en la plantilla que hayan sido formados durante un mínimo de tres años antes de cumplir los 21 en un club del mismo país.

Según las informaciones procedentes de Inglaterra, el West Ham tiene un competidor serio en la lucha por Parrott: el FC Porto. El equipo del entrenador Francesco Farioli, sin embargo, todavía no ha presentado una oferta oficial.

Parrott ya dejó clara hace tiempo su voluntad de marcharse a la directiva del AZ, aunque aun así subraya que seguirá dándolo todo. “Como el entrenador (Leeroy Echteld, red.) y yo tenemos una muy buena relación, también quiero ser importante en mi último periodo. Hace poco nos sentamos y tuvimos una buena conversación”, contó recientemente el delantero en De Telegraaf.

“El entrenador dijo que elegía a los jugadores que tienen que hacerlo por él esta temporada”, así que Parrott considera de lo más lógica la actual titularidad de Mexx Meerdink. “Me parece importante ayudar a los chicos todo lo posible. Este club ha hecho muchísimo por mí. Le dije al entrenador: ‘mientras esté aquí, estaré para ti y para los chicos’.”