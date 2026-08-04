El AZ volverá a presentarse ante el FC Groningen por Thom van Bergen, según informa Voetbal International. El club de Alkmaar ya hizo este verano un intento serio por hacerse con el delantero, pero no llegó a buen puerto.

Según se informa, aquella primera oferta ya rondaba los cinco millones de euros, pero el Groningen no lo considera suficiente. No está claro cuánto está dispuesto a pagar ahora el AZ por Van Bergen, pero, según VI, el club parece dispuesto a acercarse «más al precio exigido» por el Groningen.

El propio Van Bergen ve con buenos ojos un traspaso al AZ. El delantero marcó nueve goles la temporada pasada en la Eredivisie y considera que ha llegado el momento de dar un nuevo paso en su carrera. El internacional juvenil de la selección neerlandesa lo deja en manos de ambos clubes.

El renovado interés del AZ por Van Bergen parece indicar que Troy Parrott está cerca de salir. El delantero irlandés está en el punto de mira de varios clubes extranjeros, con el West Ham United como el mejor posicionado en estos momentos. Eso sí, el club descendido tendrá que poner 30 millones de euros sobre la mesa.

Mientras tanto, el AZ ya ha manifestado que Mexx Meerdink será el delantero centro titular la próxima temporada. Por detrás, el entrenador Leeroy Echteld también cuenta con Jizz Hornkamp, Bendegúz Kovács y Sem van Duijn. Van Bergen tendrá que competir con ellos por el puesto.

Para el Groningen, la salida de Van Bergen sería una baja muy sensible. La temporada pasada, el combativo delantero fue elegido Jugador del Año en el Orgullo del Norte.