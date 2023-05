El Atlético de Madrid se instala en el 'Paseo de las lesiones'

El asunto empieza a ser recurrente. El gran enemigo del Atlético de Madrid en los últimos años está claro: las malditas lesiones. Si el Atleti y sus lesiones fueran un libro, a buen seguro tendría el título de la obra de Michael Ende: 'La historia interminable'. En el caso del conjunto colchonero, ya no es una anécdota, sino una peligrosa tendencia en los últimos años. El punto álgido se alcanzó en 2022, donde Diego Pablo Simeone tuvo que sufrir un auténtica epidemia de lesiones que tuvo a tope la enfermería: nada más y nada menos que 20 lesiones en apenas dos meses de competicion. Ahora, tras el partido ante el Elche, donde el equipo colchonero completó una triste actuación, el último en caer lesionado ha sido Thomas Lemar, que sufre un nuevo percance muscular y que podría no volver a jugar en lo que queda de temporada. Con Lemar llueve sobre mojado. Desde que fichó por el Atleti ha sufrido hasta 19 lesiones musculares, tres de rodilla y una más de tobillo. Se ha perdido hasta 46 partidos con la camiseta del Atleti y podría decirse que le ha mirado un tuerto. Sin embargo, hay más casos relevantes que son motivo de preocupación.

Giménez y Savic, un rosario de ausencias entre múltiples lesiones y diferentes sanciones

Los casos de Josema Giménez y Stefan Savic son los más significativos. Al margen de sanciones por expulsiones o ciclos de amarillas, ambos han estado fuera de los terrenos de juego con frecuencia. Giménez, desde que llegó al Atleti, se ha perdido ya 97 partidos con la rojiblanca (8 en 22-23), mientras que Savic se ha perdido un total de 65 encuentros con el equipo colchonero (13 en el presente curso). Los dos son piezas vitales para el Cholo y los dos no han podido rendir a satisfacción por sus múltiples lesiones, que preocupan en el cuerpo técnico y en el club. Sanos y en plena forma, ambos son indiscutibles. El asunto está en que, entre lesiones y sanciones, se pierden demasiados partidos.

Los casos de Llorente, Joao, Memphis y Reguilón

Otros nombres propios que preocupan son Marcos Llorente, que se ha perdido 17 partidos desde que llegó al Atleti y ha sido baja durante 7 este curso; o Memphis Depay, que ya tuvo problemas de lesiones en Barcelona y que está viviendo un calvario con las lesiones, ya que desde que fichó por el Atleti en enero, se ha perdido hasta cuatro partidos por estar renqueante y con varias molestias. A esos nombres cabría unir el de Reguilón, que llegó cedido del Tottenham estando convalenciente de una pubalgia que, unida a diferentes problmas en el muslo, le han impedido jugar de manera regular, perdiéndose hasta 17 partidos este curso. Otro caso ha sido el de Joao Félix, ahora cedido en el Chelsea, que completó hasta doce lesiones en apenas tres años y medio, promediando una lesión cada once partidos. Sin duda, su gran lastre. A esos nombres cabe unir el de Reinildo que sufrió una desgraciada lesión de larga duración con rotura de ligamento cruzado. El club sigue esperando su proceso de rehabilitación y confía en que pueda recuperar su gran nivel.

Vitolo, un historial de lesiones para echarse a temblar

Aunque sin duda, el jugador del Atlético de Madrid que parece "maldito" con las lesiones no es otro que Vitolo, que tiene contrato hasta 2024 con el club y que, otra vez, vuelve a estar de baja en su equipo, Las Palmas, donde permanecerá fuera de los terrenos de juego unos ocho meses, después de haber pasado por quirófano por una lesión en su rodilla derecha. Desde que fichó por el Atleti ha encadenado múltiples lesiones y llegó a perderse hasta 26 partidos con el equipo colchonero, sufriendo más percances tanto en el Getafe como ahora en Las Palmas.

En algunos casos, hay jugadores más cerca del 'Paseo de las lesiones' que del 'Paseo de las leyendas'

En el Atlético de Madrid no esconden su preocupación con la plaga de lesiones que el equipo sufre en los últimos tiempos. Preparadores, readaptadores y cuerpo médico confían en poder remontar el vuelo y estabilizar la situación, pero que el Atleti tiene un serio problema con las lesiones no se puede esconder. ¿Mala suerte? ¿Preparación física? ¿Mala readaptación? No se trata de señalar culpables, pero el club debe trabajar en esta dirección, porque el asunto preocupa. No es una anécdota, sino que empieza a ser tendencia. Como se apuntó en su día en la célebre cuenta atlética de Twitter, 'Atlético Stats', hay casos de jugadores que están más cerca de figurar en el 'Paseo de las lesiones' que en el 'Paseo de las leyendas'. Si hay una asignatura pendiente por resolver para este verano es resolver este particular 'Expediente X'. Lo del Atleti con la enfermería es 'la historia interminable'.