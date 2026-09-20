El Atlético de Madrid logró por fin romper una maldición que lo perseguía desde hacía 49 años, en el derbi ante el Real Madrid, tras su emocionante victoria (2-1), la noche del domingo, en el estadio Metropolitano, en la séptima jornada de LaLiga.

El partido tuvo varias jugadas polémicas a nivel arbitral, las más destacadas la expulsión del defensa del conjunto blanco Dean Huijsen y la concesión de un penalti a favor del Atleti, que allanaron el camino hacia la victoria del equipo del entrenador Diego Simeone.

Por su parte, la red de estadísticas "Opta" señaló que el Atlético de Madrid consiguió dos victorias consecutivas en casa en el derbi madrileño de la liga española por primera vez desde enero de 1977.

El Atlético de Madrid venció al Real en el derbi de la temporada pasada dentro del estadio Metropolitano por un contundente (5-2), poniendo así fin a la maldición histórica.

La red indicó que el Atlético de Madrid remató 9 veces a puerta, su cifra más alta en un partido de liga contra el Real Madrid bajo la dirección de Diego Simeone.

Además, Jonathan David, delantero del Atleti (autor del segundo gol), marcó en sus tres primeros partidos en la liga española.

La red añadió que David es el único jugador que ha marcado en sus tres primeros partidos con el Atlético de Madrid en esta competición durante el siglo XXI.

También es el único jugador del Atlético de Madrid que ha marcado en su primer partido en la liga española y en su primer partido en un derbi contra el Real Madrid en esta competición durante el siglo XXI.