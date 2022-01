El Atlético de Madrid estrecha el cerco sobre Mandava y Wass

"Dime qué laterales tienes y te diré cómo atacas". Hace meses que Diego Pablo Simeone pronunció aquella declaración de intenciones sobre la importancia de los laterales en su esquema ofensivo. Y ahora, tras la marcha de Kieran Trippier al Newcastle, por su propia voluntad, dejando 12 millones de euros más otros 2 en variables en caja, el Atleti negocia la incorporación de nuevas piezas. A pesar de que algunas voces autorizadas no descartaban que no llegasen refuerzos en el mercado de invierno, el club está madurando sendas operaciones para potenciar la plantilla y consolidar los flancos del equipo. Los elegidos son Daniel Wass (Valencia CF) y Reinildo Mandava (Lille). El primero está esperando que el Valencia le dé vía libre y el segundo, como avanza "Marca", ya está en Madrid para rematar su fichaje por el Atlético.

Wass sigue forzando para irse al Atleti

El danés acaba contrato el próximo 30 de junio, no fue convocado para jugar en el Metropolitano y sus agentes apuran las opciones para convencer al club ché de dejarle salir. El jugador presiona para que le abran las puertas y sigue convencido de que, a sus 32 años, sólo quiere jugar en el Atlético de Madrid. En el Valencia CF siguen buscando un sustituto y siguen filtrando que el internacional por Dinamarca no abandonará la capital del Turia hasta que no tenga un recambio. Bordalás no quiere que salga en este mercado y espera acontecimientos, porque llva meses pidiendo nuevos futbolistas y no quiere debilitar la plantilla aún más. La oferta inicial del Atlético no llega a los 2 millones fijos, que podrían alcanzar los 2.5 con variables. Los rojiblancos confían en poder desbloquear la situación antes del cierre de mercado. Wass llegará para potenciar el lateral derecho y como es un jugador polivalente, también podría actuar como volante o incluso como mediocentro defensivo. Sus agentes siguen presionando para que el acuerdo entre clubes se alcance esta semana.

Acuerdo con Reinildo...ahora falta el Lille

En cuanto a Reinildo Mandava, uno de los mejores defensas de la Ligue-1, el Atlético también ha movido ficha. El de Mozambique, lateral izquierdo de 27 años, acaba contrato el 30 de junio y sabe del interés colchonero. El Lille tiene sobre la mesa una oferta inicial del club rojiblanco y ahora debe decidir si le traspasa antes de que acabe contrato o si, por el contrario, espera a la conclusión del mismo y no recauda nada. En el Atlético están muy convencidos de que es un jugador de gran potencial, creen que el Lille acabará cediendo y tanto si viene en el mercado de invierno como en junio, la operación se acabará rematando. La cuestión aquí parece sencilla. El Lille sabe que no puede retener al jugador, pero intentará recaudar el máximo posible por un jugador que acaba contrato.

Según "Marca", el fichaje de Reinildo podría ser cuestión de horas, ya que el jugador se encuentra en Madrid, acompañado de su agente, para ultimar los detalles de su fichaje por los colchoneros.