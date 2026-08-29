El Atlético de Madrid envía un último mensaje sobre Álvarez

Mateo Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, reafirmó la postura del club respecto al futuro del argentino Julián Álvarez, señalando que el jugador está en camino de recuperar su plena forma, después de haber vuelto a los entrenamientos tras un breve periodo en el que estuvo ausente por un malestar físico.

Alemany, en declaraciones al canal "Movistar" antes del enfrentamiento ante el Sevilla, dijo que el partido en el Sánchez-Pizjuán no será fácil, explicando: "Estos partidos siempre son difíciles. El Sánchez-Pizjuán es un campo muy complicado, y el Sevilla está haciendo un inicio de temporada estupendo. Siempre hay tensión, pero también confianza".

Sobre el futuro de Álvarez, Alemany se limitó a reafirmar la posición del Atlético de Madrid, diciendo: "Hemos sido muy claros y contundentes en este asunto. El consejo de administración emitió un comunicado al respecto, y el consejero delegado lo confirmó con claridad y firmeza. Les remito a eso; ¿por qué voy a decir más?".

Alemany abordó la posibilidad de que el delantero argentino vuelva a participar con el equipo en el próximo partido, explicando que Álvarez pasó varios días en los que no estuvo en buenas condiciones, pero que ha regresado a los entrenamientos, añadiendo: "Se entrenó ayer, y esperamos que se recupere pronto y esté disponible para el próximo partido de LaLiga".

El directivo del Atlético reveló que habló con Álvarez durante la última sesión de entrenamiento, asegurando que el estado del jugador parece bueno, a la espera de que recupere su plena forma y regrese a los planes del cuerpo técnico en el próximo periodo.

Las declaraciones de Alemany llegan en medio de la continuidad de las especulaciones sobre el futuro de Álvarez, con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, mientras que el Atlético de Madrid mantiene su postura declarada sobre la continuidad de su delantero en el equipo.