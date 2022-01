El Atlético de Madrid encara la recta final por Daniel Wass

"Atado" Reinildo Madava, que sigue en Madrid acompañado de su agente, el Atlético sigue dando pasos para potenciarse este mercado. En las últimas horas, el club madrileño ha subido su oferta por Daniel Wass, jugador del Valencia CF. El ofrecimiento rojiblanco llegaba hasta los 1.5 millones de euros, pero el Valencia no consideró esa oferta y cerró la puerta a Wass, filtrando que el interés deportivo estaba por encima del económico y que no podían debilitar la plantilla. Ahora el Atlético ha subido algo su oferta hasta los 2 millones fijos, una cantidad que, sumando otros variables, no llegaría en ningún caso a los 3 millones de euros. En el Atleti hay moderado optimismo en que, ahora sí, el Valencia dé "luz verde" a la operación de traspaso. Es una oportunidad de mercado y creen que es bueno, bonito y barato.

Wass se ha empeñado en salir en dirección al Metropolitano. Tiene 32 años, no quiso renovar con el Valencia CF y considera que el Atleti es un tren que no puede dejar escapar, porque sería firmar su último gran contrato y en un equipo que juega Champions. Su voluntad no ha cedido, sus agentes llevan días tratando de llegar a un entente con los clubes y todo parece apuntar que, a pesar de que el club ché le había cerrado las puertas, acabará vistiendo de rojblanco.

Si se confirma el fichaje del danés, la historia se volverá a repetir. La fórmula "Kondogbia". Ese precedente existe: Interés del Atlético, negativa pública del Valencia a dejar salir a su jugador y después de un "tira y afloja", el traspaso se cerró en dos semanas. Wass quiere ir al Atleti, el club colchonero ha subido su oferta y si a Bordalás le traen finalmente refuerzos, todo apunta a que Wass jugará a las órdenes de Simeone. En el Atleti creen que es cuestión de horas y esperan el "OK" definitivo de Peter Lim para cerrar la operación.