El Atlético de Madrid descarta reconciliarse con Álvarez y celebra la «bofetada externa» al Barcelona

La salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid es inminente, pues la relación entre ambas partes ha llegado a un punto muerto.

Tras sus declaraciones tras el partido entre Argentina y Austria, el delantero de 26 años ha causado un gran revuelo en el mercado de fichajes.

Según la prensa española, el internacional argentino ya había comunicado a la directiva su intención de marcharse en una reunión previa al Mundial, e incluso habría elegido al Barcelona como destino.

Sin embargo, su declaración pública ante la afición sobre su deseo de marcharse provocó un gran malestar en el Atlético de Madrid.

Aunque el club ya aceptaba su salida, el anuncio público molestó a la directiva, según Sport.

El director ejecutivo, Gil Marín, le reprendió públicamente, y Diego Simeone, que exige plena dedicación, descartó cualquier reconciliación.

El técnico argentino ya no quiere retener a un jugador que expresa su deseo de marcharse y ha dejado de convencerlo.

El director deportivo, Mateo Alemany, busca cerrar la venta, pero la directiva quiere controlar la negociación.

Ahí radica el principal escollo para el Barcelona, pues reforzar a un rival directo a cualquier precio es impensable.

Según Sport, piden 150 millones de euros al contado.

Rechazan pagos a plazos o intercambios de jugadores: ni Ferran Torres ni Marc Casado modificarán su postura.

La primera oferta de 90 millones más 10 en variables fue rechazada sin miramientos.

Solo el Arsenal podría cambiar la situación: incluiría a Víctor Giocuris más una elevada cantidad, fórmula que sí convence al Atlético.

Consciente de estas dificultades, el Barça ha empezado a negociar con Harry Kane.