El Atlético de Madrid anunció este sábado la incorporación de la estrella surcoreana Kang In Lee, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación valorada en 40 millones de euros, que se convierte en el segundo traspaso más caro de un jugador coreano en la historia del fútbol.

Según informaron los medios de comunicación surcoreanos, el Atlético pagará 35 millones de euros al club parisino, además de 5 millones de euros en variables de fácil consecución, en una operación que representa el tercer fichaje de los rojiblancos este verano, tras la incorporación de Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo.

Esta operación se sitúa en el segundo puesto, por detrás del traspaso del defensa Kim Min Jae al Bayern de Múnich por 50 millones de euros en 2023, y supera el fichaje de Son Heung Min por el Tottenham por 30 millones de euros en 2015, lo que refleja el creciente valor de mercado de los jugadores coreanos en el fútbol europeo.

Los medios de comunicación de Seúl celebraron la incorporación de Kang In Lee como el primer jugador coreano en llegar a «los tres grandes de LaLiga», ese selecto grupo al que el Atlético ha logrado sumarse con méritos propios junto al Real Madrid y el Barcelona en los últimos años.

Fuentes de la capital coreana señalan que la adaptación del jugador a la filosofía del entrenador argentino Diego Simeone no supondrá un gran reto, dada su larga experiencia en el fútbol español, ya que se incorporó a la academia del Valencia a los diez años y debutó con el primer equipo antes de fichar por el Mallorca, y de ahí al Paris Saint-Germain, al que cautivó con su destacado rendimiento.

Esta operación se contempla como un refuerzo cualitativo para las aspiraciones del Atlético de Madrid de competir por los títulos nacionales y continentales, especialmente por la amplia experiencia europea que posee el jugador coreano de 24 años.