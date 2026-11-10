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Karim Malim
Traducido por

El Atlético de Madrid abre la puerta a un intercambio con el Arsenal

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Danza de fichajes entre Madrid y Londres

Diego Simeone no ha perdido la esperanza de reforzar el centro del campo del Atlético de Madrid con un fichaje de alto nivel, ya que el español incluyó a Martín Zubimendi, jugador del Arsenal, entre sus posibles objetivos antes del próximo mercado de invierno, aprovechando la pérdida de protagonismo del jugador en los planes de su equipo inglés.

El sitio francés "Foot Mercato" informó, citando a la emisora "Radio Nacional de España" (RNE), que Mateu Alemany considera que la plantilla del Atlético de Madrid todavía necesita refuerzos, y señaló a Zubimendi como un objetivo interesante para reforzar el centro del campo.

El exjugador de la Real Sociedad ha perdido su puesto titular en el once del Arsenal durante el último periodo, lo que le hace estar abierto a la idea de marcharse en busca de una mayor oportunidad de jugar, ante el interés de otros clubes por sus servicios, entre ellos el Real Madrid, que lo siguió hasta hace poco.

Zubimendi cuenta con la admiración de Simeone, quien ve en él una incorporación potente para el centro del campo y sueña con aprovechar sus cualidades junto a Pablo Barrios, pero cerrar la operación no será fácil, ante la competencia esperada de varios clubes europeos.

En un contexto relacionado, la emisora española abordó el futuro de Julián Álvarez, cuyo nombre se vinculó con el Arsenal durante el pasado mercado de verano, apuntando a la posibilidad de que se produzcan movimientos que incluyan a ambos jugadores, ya sea con su traspaso en una sola operación o incluso con su entrada en un intercambio.

No obstante, el escenario de un traspaso de Zubimendi y Álvarez en sentido contrario sigue siendo una posibilidad débil hasta ahora, a pesar de las sorpresas que pueda deparar el mercado de fichajes.

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