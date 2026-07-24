El argentino Franco Mastantuono continúa escribiendo un nuevo capítulo de su trayectoria con el Real Madrid, después de haber logrado, durante los primeros días de la pretemporada, llamar poderosamente la atención dentro del club merengue. Y mientras su futuro estaba en duda tras una primera temporada irregular, sus actuaciones en los entrenamientos han cambiado las impresiones y lo sitúan en el círculo de los jugadores que se han ganado la admiración del técnico portugués José Mourinho, en una señal que podría dar un vuelco total a su futuro con el equipo.

Según el diario español "Marca", Mastantuono es uno de los jugadores que más ha sorprendido a Mourinho durante los primeros días de la pretemporada, tras mostrar un nivel técnico y físico destacado que lo ha convertido en uno de los nombres más llamativos a ojos del entrenador portugués.

El Real Madrid continúa sus entrenamientos en la ciudad de Valdebebas desde hace once días, en ausencia de varios jugadores internacionales que aún no se han reincorporado a las filas del equipo. Pese a ello, Mourinho ha aprovechado este periodo para evaluar a los elementos que tiene a su disposición, encabezados por los jugadores cuya posición dentro del equipo quedó en entredicho tras las críticas que recibieron la temporada pasada por su bajón de rendimiento.

Franco Mastantuono ha sido el gran beneficiado de esta etapa, ya que se ha destacado como uno de los jugadores que mejor impresión ha dejado en el técnico portugués, quien todavía trabaja en definir los rasgos de su nuevo equipo, ya sea determinando los elementos titulares o desarrollando el estilo de juego. Y aunque el Real Madrid podría registrar más salidas de jugadores, y sigue vigente la posibilidad de cerrar un nuevo fichaje, Mastantuono ha demostrado que es capaz de competir con fuerza por hacerse un hueco en el once titular.

La admiración de Mourinho por Mastantuono no ha surgido de la nada, pues el diario apunta a que Xabi Alonso ya había advertido el potencial del jugador, al igual que Álvaro Arbeloa durante su etapa al frente de los equipos de las categorías inferiores. El fichaje del jugador fue una de las operaciones que más interés despertó la temporada pasada, ya que Xabi Alonso consideraba que su mejor posición era la de extremo derecho y le concedió numerosas oportunidades para mostrar su potencial.

Mastantuono comenzó la temporada de forma prometedora, tras salir como titular en el encuentro ante el Albacete en la Copa del Rey, además de ser titular en su primer partido europeo frente al Mónaco, y también jugar contra el Benfica. En la Liga española tuvo numerosas oportunidades al principio, pero sus minutos de participación fueron disminuyendo progresivamente, antes de recibir un duro golpe con la sanción de dos partidos por la tarjeta roja que vio ante el Getafe en el tiempo de descuento.

Desde ese momento, el exjugador del River Plate fue perdiendo progresivamente su sitio en el once titular, y su confianza se vio claramente afectada, antes de recibir un nuevo golpe al quedarse sin plaza en la lista de la selección argentina que disputó el Mundial, a pesar de que se le consideraba uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol argentino.

El Real Madrid había fichado a Mastantuono en una operación cuyo valor rondó los 60 millones de euros, por tratarse de uno de los talentos más prometedores de Sudamérica. Pero su primera temporada no estuvo a la altura de las expectativas, lo que abrió la puerta a numerosas especulaciones sobre su futuro.

Marca considera que Mourinho, al igual que ocurría con Xabi Alonso, valora mucho la capacidad de Mastantuono para jugar con gran intensidad y cumplir con las labores de presión alta, cualidades que el técnico portugués considera fundamentales en su nuevo proyecto. Actualmente trabaja en devolverle la confianza al jugador y ofrecerle el entorno adecuado para que muestre su verdadero talento y demuestre su capacidad de triunfar con la camiseta del Real Madrid.

En cambio, la opción de ceder al jugador se planteó con fuerza en los pasillos del club, al igual que ocurrió con el brasileño Endrick, que se marchó al Lyon y que se espera trabaje bajo las órdenes de Mourinho durante la nueva temporada.

No obstante, el Real Madrid no piensa desprenderse de Mastantuono de forma definitiva, pues la directiva del club cree que el proceso de adaptación al fútbol europeo necesita tiempo, especialmente para un jugador de esta edad que disputa su primera temporada lejos de Argentina.

Durante el periodo reciente, el nombre del jugador ha estado vinculado al interés de varios clubes de la Premier League inglesa, junto a clubes italianos, y también sigue sobre la mesa la opción de que permanezca en la Liga española mediante una cesión, con la aparición de nombres de clubes como el Villarreal y la Real Sociedad entre los interesados en hacerse con sus servicios.