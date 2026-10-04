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Karim Malim
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El astro del Real Madrid decide huir del infierno de Mourinho

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4 minutos que cambiaron el partido

Parece que el infierno de Mourinho ha comenzado a empujar a uno de los jóvenes del Real Madrid hacia la puerta de salida, después de que la falta de minutos se haya convertido en una auténtica crisis que amenaza el futuro de Endrick dentro del conjunto blanco.

El joven delantero brasileño apenas ha disputado 4 minutos desde el inicio de la temporada, en medio de una fuerte competencia que lo ha dejado fuera de los planes del técnico portugués, lo que abre la puerta a un nuevo paso que podría llevarlo lejos del Santiago Bernabéu.

Según el portal francés "Foot Mercato", Endrick, de 20 años, solo ha jugado 4 minutos en los ocho partidos que ha disputado el Real Madrid desde el comienzo de la temporada, lo que ha llevado a varios clubes a seguir de cerca su situación, encabezados por la Roma y el Milan.

Informaciones de prensa brasileña señalaron que los dos clubes italianos son los principales candidatos a fichar a Endrick durante el mercado de invierno, después de haber mostrado interés en su incorporación en los últimos meses.

Con su continua falta de minutos, los informes revelaron que Endrick se muestra ahora abierto a la idea de abandonar el Real Madrid en busca de una mayor oportunidad de jugar, al igual que en su experiencia anterior cuando se marchó cedido al Lyon durante seis meses la temporada pasada.

El futuro del delantero brasileño sigue ligado a su capacidad de ganar más protagonismo en los planes del cuerpo técnico del Real Madrid durante el próximo periodo; de lo contrario, el club podría encontrarse ante una nueva decisión sobre el futuro de uno de sus talentos jóvenes más destacados.



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