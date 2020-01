El Arsenal tiene nuevo central: Pablo Marí

El zaguero español que brilló en el Flamengo campeón de la Libertadores y del Brasileirao, era petición expresa de Mikel Arteta y llega cedido.

La Premier League acumula negociaciones y contratos en las últimas horas del mercado invernal. Nervios, decisiones trascendentales y un margen de tiempo que conlleva todo tipo de ironías que pueden desencadenar todo tipo de sorpresas en el mercado. La que no puede considerarse sorpresa, porque venía tratándose durante las últimas semanas con muchísima precaución y no pocas dificultades, es la contratación del defensor central español, Pablo Marí, que cambiará un Flamengo donde ha conquistado todo en tiempo record, por un que necesita urgentemente soluciones defensivas.

Pablo Marí ha llevado una carrera repleta de obstáculos desde que soñaba con jugar en el cuando era niño (nacido en Almussafes), marchó antes de ser adolescente en un donde creció hasta debutar profesionalmente en 1ªDivisión y se curtió en categorías menores como la con el . En ese momento, el lo adquirió como parte de sus tentáculos financieros para intentar foguearlo en sus clubes satélites por toda Europa y tras ser cedido al , al NAC Breda holandés y al Deportivo de la Coruña, dio un salto increíble que le cambió la vida. Pasó de rozarla Primera División con los coruñeses en el Play-Off de ascenso, a recibir una propuesta firma del Flamengo brasileño.

No lo pensó, aceptó y en el Mengao le cambió la vida. Han sido sólo seis meses porque llegó a Rio de Janeiro el pasado julio de 2019, pero en ese tiempo, no sólo se consolidó como zaguero estelar del Brasileirao (nombrado mejor central del fútbol brasileño este curso), sino que dio un salto competitivo que le bastó para liderar la defensa del, a la postre, campeón de y, sobre todo, campeón de la . Una enorme sacudida a su carrera que él disfrutó en silencio y con trabajo, aunque asumiendo que fue clave la confianza y el trabajo psicológico de Jorge Jesús, el técnico portugués que no quería perderlo en sus planes.

Sin embargo, los muchos problemas del Arsenal en defensa, levaron a Mikel Arteta a solicitar un perfil muy claro de central para intentar mejorar esa merma en el mercado invernal. El técnico de los Gunners quería un defensa poderoso, físico, con buena salida de balón y que fuera de perfil zurdo, algo que acabó por colocar a Pablo Marí el primero dela lista. En las últimas semanas, el club londinense habló cara a cara con Pablo (estuvo en Londres unos días) mientras iniciaba conversaciones con Flamengo para su fichaje pero se cayó momentáneamente por falta de acuerdo y Pablo regresó a rio para entrenar con su club a la espera de novedades.

La necesidad del equipo inglés acabó por alcanzar las barreras que obstaculizaban el pase y, finalmente, el Arsenal pagará 5 Mill€ por una cesión hasta final de temporada (junio 2010) con una opción de compra en ese momento de unos 15Mill adicionales. De esta manera, el zaguero concretó su pase anoche, martes, y la operación de concretará oficialmente por el club este miércoles. Operación, por cierto, muy positiva para Flamengo que pierde un pilar defensivo, pero que adquirió hace sólo seis meses por 1,70Mill€ y ahora multiplicará enormemente sus arcas con otro gran negocio.

Un salto definitivo en la carrera de un zaguero con un crecimiento brutal que debutará en el fútbol inglés de manera oficial (pues con el Manchester City nunca llegó ni a entrenar), que buscará ser la solución del Arsenal en sus problemas defensivos y que apunta al último gran reto, tener opciones con la selección española.