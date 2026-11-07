El Arsenal logró este sábado una victoria muy trabajada en la Premier League. En su estadio, el Hull City plantó cara al líder durante mucho tiempo, pero el Arsenal golpeó en la recta final. Un gol de Martin Ødegaard bastó para llevarse el triunfo: 1-0.

El Arsenal ya estaba advertido del juego correoso del Hull, pero el equipo de Mikel Arteta no supo cómo contrarrestarlo. A ambos les costó desplegar su juego y apenas hubo peligro en ninguna de las dos porterías.

El Arsenal tuvo una ligera superioridad, pero le faltó acierto en los últimos metros, especialmente a Kai Havertz. Justo antes del descanso, el alemán esperó que el VAR interviniera después de que lo sujetaran claramente dentro del área, pero estaba en posición de fuera de juego. Por eso no se señaló penalti.

Tras el descanso, el Arsenal tampoco logró encontrar la manera de abrir el marcador. El Hull intentó convertir el encuentro en un partido de mucha lucha, y la incertidumbre se mantuvo durante largo tiempo en el Emirates Stadium. A falta de un cuarto de hora, por fin se rompió el empate.

Konstantinos Tzolakis detuvo con acierto un disparo de Noni Madueke, pero el portero griego no pudo evitar que Ødegaard marcara en el rechace: 1-0. El remate del noruego tuvo algo de fortuna, ya que un defensa del Hull desvió el balón.

El Hull se negó a darse por vencido e intentó lanzar una ofensiva final. Los visitantes dejaron cada vez más espacios y el Arsenal dispuso de ocasiones para sentenciar el encuentro. Madueke fue quien más cerca estuvo de lograrlo tras un bonito pase de tacón de Mikel Merino, pero el exjugador del PSV desperdició la oportunidad.

El Arsenal ya no pasó verdaderos apuros y los Gunners sumaron otros tres puntos. Así, afrontan el parón de selecciones como líderes y con buenas sensaciones.