El Arsenal planea fichar a la joya del Real Madrid

El Arsenal busca reforzar su línea de ataque el próximo verano con un fichaje estrella procedente del Real Madrid.

Según la web Fichajes, el Arsenal tiene como objetivo fichar a Gonzalo García, delantero del Real Madrid, para aportar dinamismo y profundidad al equipo londinense.

García tiene 22 años y el Arsenal lo considera el principal candidato para cubrir el hueco que dejará Gabriel Jesús, cuya salida se prevé para el próximo verano.

Debido a la escasa garantía de minutos en la alineación del entrenador Álvaro Arbeloa, García considera que el fichaje por el Arsenal sería una oportunidad para impulsar su carrera profesional.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, no parece convencido con el rendimiento de Víctor Giociris, lo que ha llevado al equipo inglés a buscar un delantero centro.

El Arsenal planea financiar el fichaje de García mediante la venta de Jesús por 25 millones de euros.

El contrato de Gonzalo García con el Real Madrid se extiende hasta el verano de 2030, y su valor de mercado se estima en unos 30 millones de euros, lo que convierte el fichaje en una inversión adecuada para los Gunners.

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