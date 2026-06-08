El Arsenal actúa de inmediato tras la baja de Jurriën Timber

El Arsenal ha despedido de inmediato a Zafar Iqbal, jefe del equipo médico, según The Telegraph. La decisión llega tras la baja definitiva de Jurriën Timber de la selección holandesa para el Mundial.

El mes pasado se conoció la contratación de Joaquín Acedo, fisioterapeuta español, para evaluar las lesiones en el club, lo que podría relacionarse con la salida de Iqbal.

Iqbal, de 51 años y respetado especialista en medicina deportiva, llegó al club en febrero de 2024. El lunes acudió a una reunión y se le comunicó su salida inmediata.

El director general, Richard Garlick —nombrado presidente en septiembre por Josh Kroenke—, le comunicó la decisión. La directiva ha optado así por una medida drástica en la estructura médica.

Las causas de las lesiones de Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurriën Timber y Kai Havertz se atribuyen tanto a la atención médica como a la alta intensidad de los entrenamientos, la limitada rotación de jugadores y el denso calendario.

La pasada temporada el equipo disputó 63 partidos oficiales y realizó largos viajes de pretemporada, lo que, sumado al exigente estilo de juego impuesto por Mikel Arteta, llevó al límite a la plantilla.

Así, Timber se perderá el Mundial, como se confirmó el lunes. El seleccionador Ronald Koeman explicó que el defensa no está en forma y que la final de la Liga de Campeones, en la que jugó una hora el fin de semana, «no ha ayudado».