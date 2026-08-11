El árbitro somalí excluido del Mundial arbitrará la final de la Supercopa de Europa

Excluido del Mundial, el árbitro Omar Artan ha sido compensado por la UEFA con la Supercopa de Europa. El colegiado somalí, después de ver cómo se hacía añicos el sueño de la Copa del Mundo a causa de la denegación de entrada a Estados Unidos el pasado junio, arbitrará mañana su primer partido en el viejo continente, el encuentro que otorga el primer trofeo de la temporada entre PSG y Aston Villa.





Antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, Artan acabó muy a su pesar en el centro de atención tras ser rechazado a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, pese a que formaba parte del grupo de árbitros seleccionados por la FIFA para el torneo. «Ha sido un periodo muy difícil -las palabras del árbitro en una entrevista al sitio web de la UEFA-. Muchas personas me han mostrado su solidaridad, porque cuando trabajas durante años en la realización de un proyecto y al final no puedes llevarlo a término, es una situación realmente dura de afrontar».