El anti XI del Mundial Qatar 2022: peores jugadores

Solo hay un campeón, pero los mejores 11 que configuran el equipo ideal provienen de estilos y planteles que rindieron por sobre el resto.

El Mundial Qatar 2022 dejó sorpresas, confirmó máximas y permitió que muchos de los mejores futbolistas del planeta lucieran con sus selecciones, o bien con luz propia como pasó en casos de cuadros eliminados antes del tiempo esperado que decepcionaron con su cometido.

No obstante, también ha habido jugadores que no han tenido su mejor participación. En GOAL hemos querido realizar el once

Keylor Navas; Neco Williams, Milenkovic, Andersen, Olivera; Krychowiak, Vecino, De Bruyne; Lozano, Müller y Lukaku

ARQUERO

Keylor Navas ha sido sin duda uno de los mejores porteros de este siglo, pero no guardará con buen recuerdo el Mundial Qatar 2022. El guardameta del PSG encajó once goles en tres partidos, incluyendo una goleada ante España en la cual encajó siete goles sin hacer parada alguna.

Getty Images

DEFENSAS

Sólo tiene 21 años pero está llamado a ser uno de los jugadores importantes en la selección de Gales en los próximos años. Sin embargo, Neco Williams no tuvo su mejor actuación. El equipo británico fue de los peores del torneo y su lateral derecho aportó mucho menos de lo que se esperaba.

Tampoco tuvo una buena actuación Milenkovic. El central de la Fiorentina salió en la foto en los goles de Camerún en un día clave para Serbia. Ese empate marcó el torneo de los balcánicos, los cuales dijeron adiós a las primeras de cambio.

(C)Getty Images

Tampoco tuvo una buena actuación Joachim Andersen, central del Crystal Palace que estuvo poco afortunado en los partidos ante Francia, Túnez y Australia. Dinamarca venía de hacer una gran Eurocopa y el sustituto del capitán Kjaer no estuvo a la altura.

En el lateral izquierdo, tampoco estuvo a buen nivel Mathías Olivera. El lateral del Nápoles viene de hacer unos buenos meses en Italia, pero en el Mundial no llegó a ayudar a su selección y apenas aportó, siendo sustituido en varios partidos por Diego Alonso.

MEDIOCAMPISTAS

En el centro del campo, tampoco tuvieron su Mundial algunos jugadores de talla Mundial como es el caso de Gregorz Krychowiak. El ex del Sevilla es uno de los jugadores más talentosos de Polonia y apenas ayudó a que su selección llegase lejos. De hecho, los polacos fueron de los que peor jugaron en todo el torneo.

Tampoco tuvo un buen Mundial Matías Vecino. El jugador del Inter de Milan fue titular en los dos primeros encuentros y sin embargo fue suplente en el partido que Uruguay ganó en la última jornada. No estuvo a su nivel ni de lejos y los charrúas mejoraron sin él.

Getty

Por último, hemos seleccionado a Kevin De Bruyne. Uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos años apenas tuvo protagonismo en esta copa del mundo. Bélgica apenas pudo contar con buenos momentos del futbolista del City y se notó.

DELANTEROS

Arriba, tampoco tuvieron un buen Mundial muchos futbolistas. Uno de ellos fue Hirving Lozano. El mexicano fue de los grandes jugadores que nos dejó Rusia 2018 y apenas estuvo acertado en este torneo. México sólo marcó dos goles en tres partidos y ninguno fue del jugador del Nápoles.

Getty Images

Tampoco tuvo su Mundial Thomas Müller. Uno de los máximos golesadores de la historia de los Mundiales no tuvo su torneo y no marcó gol alguno. Alemania se fue del Mundial por segundo torneo consecutivo.

Y tampoco estuvo nada acertado Romelu Lukaku. Llegaba tocado y apenas tuvo protagonismo, pero si hubiera estado a su nivel, Bélgica habría ganado seguro a Croacia, pues falló varias ocasiones muy claras.