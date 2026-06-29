El Al-Sailiya sorprende al Al-Ahli con el fichaje de Ali Alwan

El Al Ahly egipcio negocia con el delantero jordano Ali Alwan, del Al-Sailiya qatarí, para ficharlo este verano y reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

El ariete, que disputó con la selección de Jordania la fase final del Mundial 2026 —aunque cayó eliminado tras perder con Austria, Argelia y Argentina—, podría reforzar el ataque del conjunto egipcio.

El técnico marroquí Al-Hussein Ammouta, actual entrenador del Al-Ahly, conoce bien las cualidades del jugador, pues lo dirigió en la selección de Jordania antes de que Jamal Al-Salamy asumiera el cargo.

Según el canal qatarí Al Kass, el Al Ahly ya presentó una solicitud formal al Al-Sailiya para fichar al jugador este verano.

Según el canal, el Al-Sailiya rechazó la oferta económica y exige el pago de la cláusula de rescisión para autorizar la transferencia.