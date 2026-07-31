El Al-Qadsiah se acerca a arrebatarle el fichaje al Al-Ittihad

El club saudí Al Qadisiyah se ha acercado a cerrar el fichaje de Khalid Al Ghannam, extremo del Al Ettifaq, durante el actual mercado de fichajes de verano, amenazando así uno de los objetivos más destacados del Al Ittihad, que tenía al jugador entre sus prioridades para reforzar su plantilla.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", las negociaciones entre el Al Qadisiyah y el Al Ettifaq han alcanzado una fase muy avanzada, tras llegar a un acuerdo preliminar entre ambos clubes sobre el traspaso del jugador, mientras que queda pendiente el acuerdo definitivo con Al Ghannam sobre las cláusulas de su contrato personal.

El diario señaló que el Al Ettifaq recibirá una compensación económica de entre 20 y 25 millones de riales saudíes por la venta del jugador, mientras que el Al Nassr se beneficiará de cerca del 25% del valor de la operación, según la cláusula de reventa acordada cuando Al Ghannam se incorporó al Al Ettifaq a principios de 2024.

Lee también: Rebelión entre bastidores y caída de la máscara: ¿cómo traicionó Jaissle la era del Al Ahli?

El Al Ittihad tenía a Khalid Al Ghannam entre sus principales opciones locales durante el actual mercado, pero la crisis económica que atraviesa el club y su incapacidad para moverse con la flexibilidad requerida le dieron al Al Qadisiyah la oportunidad de lanzarse sobre la operación y acercarse a cerrarla.

El diario aseguró que la directiva del Al Qadisiyah ha intensificado sus movimientos durante las últimas horas, con el deseo de cerrar la operación rápidamente, ante la posibilidad de que otros clubes entren en las negociaciones, especialmente con la cercanía del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

Khalid Al Ghannam es uno de los extremos locales más destacados de la Roshn Saudi League, y el Al Qadisiyah busca recuperarlo tras años de su marcha, en el marco del proyecto del club de reforzar su plantilla con destacados elementos locales antes de la próxima temporada.