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El Al-Ittihad saudí completa sus necesidades con un nuevo fichaje

Al Ittihad
1ª División
A. Mukhtar
M. Sheik
Arabia Saudita
Catar

Nuevo movimiento del Decano

El club Al Ittihad alcanzó un acuerdo con su homólogo Al Ettifaq para la contratación del centrocampista Mukhtar Ali durante el actual periodo de transferencias estival, en un movimiento que busca reforzar las opciones del equipo antes del inicio de la nueva temporada.

Según el diario "Asharq Al Awsat", Mukhtar Ali se incorporará a las filas del Al Ittihad con un contrato que se extiende por 3 años, después de que las negociaciones entre ambos clubes lograran alcanzar un acuerdo definitivo sobre la operación.

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El movimiento del Al Ittihad hacia el jugador de 28 años se produjo tras la grave lesión que sufrió Hamed Al Ghamdi, consistente en una rotura del ligamento cruzado anterior, durante el partido amistoso ante el sudafricano Orlando Pirates en el marco de la concentración de pretemporada.

El cuerpo técnico del Al Ittihad considera que Mukhtar Ali puede aportar un refuerzo importante al centro del campo, especialmente ante la necesidad de ampliar las opciones disponibles bajo la presión de las competiciones locales y continentales durante la nueva temporada.

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Mukhtar Ali cuenta con una destacada trayectoria europea, ya que comenzó su andadura en las academias del club inglés Chelsea, donde recibió su formación básica, y también formó parte del equipo juvenil que conquistó la FA Youth Cup en las temporadas 2015 y 2016, antes de vivir una experiencia como cedido en el Vitesse neerlandés.

El jugador se trasladó posteriormente a la liga saudí a través del Al Nassr en 2019, antes de pasar por el Al Fateh y el Al Taee, para luego incorporarse al Al Ettifaq a comienzos de 2025 con un contrato que se extiende por cuatro temporadas y media, antes de estar ahora cerca de vestir la camiseta del Al Ittihad.

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