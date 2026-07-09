Varios medios informaron este jueves que la directiva del Al-Hilal saudí quiere desprenderse del futbolista francés Karim Benzema, aunque la decisión depende de ciertas condiciones.

El club lo fichó en el invierno de 2026, pero el jugador no ha cumplido las expectativas, especialmente en los partidos clave, y las lesiones no le han dejado en paz.

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Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Hilal quiere deshacerse de Benzema, pero no rescindirá su contrato para evitar pérdidas económicas.

Su idea es vender su contrato, vigente hasta verano, para maximizar ingresos y aliviar las arcas del club, presionadas por sueldos millonarios.

No aceptará la primera oferta, sino que buscará la venta más ventajosa.

Aunque algunos en el club creen que hace falta un delantero más en forma, la falta de ofertas adecuadas hace que la continuidad de Benzema sea una opción real.



