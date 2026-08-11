El Al-Ahly egipcio golpea de nuevo: el quinto fichaje se acerca

El comunicador Ahmed Shobier aseguró que el club Al Ahly está cerca de cerrar un nuevo fichaje durante el actual periodo de traspasos veraniego, señalando que la operación está completada en un 99,99%.

Al Ahly continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes veraniego, después de haber cerrado 4 operaciones hasta el momento, con la incorporación de Aktay Abdallah y Ali Mahmoud procedente del ENPPI, junto a la pareja de extranjeros Mounsef Bekrar y Soufiane Bendjedida.

El exguardameta de Al Ahly y de la selección de Egipto declaró, en unas manifestaciones a través de la emisora «On Sport FM»: «El fichaje de Mahmoud Salah está prácticamente cerrado en un 99,9% a favor del club Al Ahly».

Y añadió: «Al Ahly no pagará la cantidad de 50 millones de libras que pidió el Ghazl El Mahalla, pero el club ha alcanzado un acuerdo por el que la otra parte renuncia a una parte de sus exigencias económicas».

El paso al profesionalismo de Imam Ashour

Shobier abordó la situación de Imam Ashour, centrocampista de Al Ahly, y la posibilidad de que viva una experiencia profesional fuera de Egipto, subrayando que el jugador atraviesa el mejor momento futbolístico de su carrera en la actualidad.

Dijo: «Imam Ashour vive sin duda el mejor momento futbolístico de su carrera, y brilló de forma extraordinaria en el Mundial. El jugador no tiene en su mano más que jugar y entrenar, y el profesionalismo es un sustento que viene de Dios».

Y continuó: «El hecho de que Al Ahly te haya dicho que no al profesionalismo no significa que esté en tu contra; hay jugadores que dieron el paso al profesionalismo y las cosas no les fueron como esperaban, y no todo el mundo es Mohamed Salah».

Al Ahly se aferra al quinteto

Ahmed Shobier también reveló la postura de Al Ahly respecto al futuro del quinteto formado por Imam Ashour, Mostafa Shobier, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany y Marwan Attia, en medio de la vinculación de algunos de sus nombres con ofertas para marcharse durante el actual periodo de traspasos.

Shobier dijo: «Al Ahly no dejará salir a ninguno de los cinco jugadores a menos que la contraprestación económica sea imposible de rechazar. Yo conozco a un jugador por el que pido 30 millones de dólares. La postura de Al Ahly es clara, y no dejará marchar a ningún jugador esta temporada».