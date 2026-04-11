El Al Ahly egipcio encuentra un sustituto para Aliou Diang

El Al Ahly egipcio busca recuperar el dominio nacional y continental. Para ello, prepara fichajes de medio campo para el mercado de verano, tras la salida de Aliou Dieng al Valencia.

Tras la confirmación del traspaso del centrocampista maliense Aliou Diang al Valencia, cuerpo técnico y directiva priorizan la incorporación de un mediocampista.

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Según Africa Foot, el Al Ahly se ha interesado en el mediocampista defensivo marfileño Cédric Jebou, cuyo contrato con el Étoile Sportive du Sahel está a punto de expirar, lo que lo convierte en un objetivo asequible.

El centrocampista vive su mejor momento: destaca en la liga tunecina por su capacidad de recuperación, disciplina táctica y juego moderno.

Sus cualidades encajan con lo que busca el Al-Ahly, que quiere jugadores experimentados y versátiles del continente africano para mantener su identidad y ser más competitivo.

Sin embargo, el Étoile du Sahel no quiere perder a uno de sus pilares y trabaja para renovarle, lo que podría desencadenar una puja en el próximo mercado.

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Jebou ha jugado en el Taraji de Túnez, estuvo cedido en el Leuven belga y luego jugó en el Minnesota United de la MLS, lo que le dio experiencia en distintos niveles.

Su valor de mercado, de unos 400 000 euros según Transfermarkt, está al alcance del Al Ahly, lo que podría agilizar las negociaciones si pasan a fase oficial.

Mientras el Étoile du Sahel quiere retenerlo, el Al Ahly busca ficharlo para reforzar su plantilla. Este verano promete movimientos importantes.