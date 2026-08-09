El Ahly zanja la polémica sobre Moncef con una decisión

El argelino Moncef Bakrar, nuevo jugador del Al Ahly, regresó al ambiente del equipo de nuevo, después de que el club anunciara la noche de este domingo la incorporación del jugador al campamento de preparación en el extranjero que se celebra actualmente en España, dentro de los preparativos del equipo para el inicio de la nueva temporada.

El club Al Ahly emitió un comunicado oficial, la noche de este domingo, en el que anunció la incorporación de Moncef Bakrar al campamento del equipo en España, tras concluir el periodo de descanso que el jugador obtuvo durante los días pasados.

El Al Ahly señaló en su comunicado: "El argelino Moncef Bakrar se incorpora esta noche al campamento de preparación en el extranjero que se celebra actualmente en España. Esto llega tras concluir el descanso que el cuerpo técnico le concedió al jugador de cara a la preparación para la nueva temporada".

El Al Ahly había completado su fichaje de Moncef Bakrar, procedente del Dinamo de Zagreb croata, con un contrato que se extiende por 3 temporadas, en el marco del refuerzo de las filas del equipo de cara a la nueva temporada.

El valor de la operación ascendió a 3 millones de euros, además de otros 500.000 euros en concepto de incentivos y primas vinculadas a las cláusulas del acuerdo entre el Al Ahly y el Dinamo de Zagreb.

El cuerpo técnico del Al Ahly espera que el jugador argelino represente un refuerzo importante para el equipo, especialmente de cara a disputar las competiciones de la nueva temporada en todos los frentes.

El Al Ahly cierra su campamento en el extranjero en España con un duelo de máximo nivel ante el Barcelona, en uno de los partidos más destacados del equipo durante el periodo de preparación para la nueva temporada.

El gigante rojo se enfrenta al Barcelona en el estadio «Spotify Camp Nou» el próximo 19 de agosto, dentro de las competiciones de la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper.

El duelo ante el Barcelona despierta un gran interés, al considerarse una dura prueba para el Al Ahly antes del inicio de la nueva temporada, en un momento en el que el equipo busca sacar el máximo provecho posible de su campamento en el extranjero y poner a punto a todos sus nuevos fichajes.