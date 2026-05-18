Edvardsen vuelve a equivocarse y sorprende con gestos muy obscenos y provocadores

El domingo por la tarde, Victor Edvardsen causó revuelo en el estadio Goffert. El delantero del Go Ahead Eagles mostró un tatuaje en la pierna a los aficionados del NEC presentes.

El domingo por la tarde, el NEC se adelantó 2-0 con dos goles de Noé Lebreton, pero luego bajó el ritmo.

Los visitantes recortaron distancias en la segunda parte, pero no evitaron la derrota. Al final, el sueco enseñó a la grada un tatuaje de la Copa KNVB.

La temporada pasada, el delantero sueco ganó el trofeo con el Kowet y, tras ello, se tatuó la copa en la pierna.

Lo hizo ante los seguidores del NEC, equipo que ha perdido seis finales del torneo.

No es la primera polémica de Edvardsen: ya imitó la nariz de Angelo Stiller, quien nació con labio leporino.

Además, las imágenes muestran gestos obscenos hacia la afición local. Por ahora se desconoce si habrá sanciones.







