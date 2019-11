Eduardo Berizzo: “Mi compromiso con Paraguay es total”

El entrenador argentino descartó cualquier posibilidad de analizar ofertas, mientras siga siendo el DT de la Albirroja.

Desde llegó la información que el de Vigo contactó con Eduardo Berizzo, para tentarlo con un posible regreso.

Este viernes, en medio de la divulgación de la lista de convocados para los amistosos de noviembre, el Toto dejó clara su intención de no moverse de la Albirroja guaraní.

“Mi compromiso con es total, no me permito escuchar ninguna oferta y el que me conoce no me llama a ofrecerme trabajo, porque tengo un contrato y lo respeto mucho”, dijo el DT argentino.

El ex-defensor de Newell’s y River también aclaró que no recibió ningún llamado: “Conozco a la gente del Celta de Vigo, desmiento el llamado y la oferta. Ellos saben cuál va a ser mi respuesta, por eso ni intentan llamarme", aseguró.

Medios españoles aseguraron días pasados que la hinchada del Celta pide por el regreso de Berizzo, aunque esa posibilidad parece lejana con la respuesta que brindó el adiestrador desde Asunción.