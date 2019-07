Edson Álvarez: "Ajax es quizá el mejor equipo del mundo"

Luego de aprobar de manera satisfactoria los respectivos exámenes médicos, Edson Álvarez -surgido en el América de la - fue oficializado esta jornada en el , vigente campeón de la y semifinalista de la . Así, se convierte en el primer mexicano en vestir la camiseta de uno de los clubes con más historia de Europa.

El defensor, que portará el dorsal número 4, el cual dejó vacante Matthijs de Ligt, reciente fichaje de la , entregó sus impresiones tras firmar su contrato que lo ligará al club por las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2024.

"Soy Edson Álvarez y estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí en el mejor equipo de , con una gran historia, es un sueño. Cuando yo era niño, era un sueño, yo soñaba con jugar para un gran equipo en Europa, ahora mi sueño se cumple, estoy muy feliz, gracias por el apoyo", dijo.

Y luego de conocer las instalaciones de su nueva casa futbolística, agregó: "Me siento muy bien con la gente, con la ciudad, me siento muy bien. Yo quiero jugar lo antes posible. Muchas gracias por todo el apoyo, yo sé que este es el mejor equipo de Holanda y quizás del mundo y estoy muy contento por esta playera, es mi vida. Gracias, realmente gracias, los veo pronto en el estadio y ya quiero jugar ahora. Gracias a los fans, los veo pronto".

El canterano de las Águilas y seleccionado nacional, de 21 años, arriba a Holanda como la venta más cara en la historia del balompié mexicano, superando a su excompañero Diego Lainez, quien fue vendido por 16 millones de dólares al de . "Inexplicable lo que siento en estos momentos. Me siento muy feliz de llegar al mejor equipo de Holanda. Sé que es una gran responsabilidad, pero trabajaré duro para estar a la altura. ¡Viva !", cerró.

