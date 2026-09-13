ED confirma: Anass Salah-Eddine vuelve a marcharse de la AS Roma

Anass Salah-Eddine será cedido por la AS Roma al Panathinaikos, según ha confirmado Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, en línea con lo informado por los medios italianos. Tras un periodo de cesión en el PSV, el lateral izquierdo marroquí continuará su carrera en Grecia.

En Roma, Salah-Eddine tiene contrato hasta mediados de 2028. Ahora, el club romano cede al defensa al líder de la Superliga griega.

Panathinaikos se ha asegurado una opción de compra con la AS Roma. La pasada temporada también había una opción de compra en el contrato de cesión con el PSV, pero nunca se llegó a un traspaso definitivo.

Según Elfrink, el club de Eindhoven y Salah-Eddine no llegaron a un acuerdo por la duración del contrato.

Roma y PSV sí se habían acercado ya en sus posturas y había un acuerdo sobre la mesa por una cantidad de traspaso de ocho millones de euros.

Si el Panathinaikos queda satisfecho con el rendimiento de Salah-Eddine y el jugador también ve con buenos ojos un futuro más largo, podrá ser traspasado de forma definitiva por la AS Roma. La cantidad del traspaso es de unos siete millones de euros.

Olympiakos y West Ham United también se quedaron sin su fichaje en la lucha por la firma del carrilero. Parece que el internacional marroquí en trece ocasiones ha apostado y ha perdido. Salah-Eddine no ha entrado ni una sola vez esta temporada en la convocatoria del entrenador Gian Piero Gasperini.



